5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

No está en Córdoba ni en Mendoza: es destino oculto para ver el cielo limpio y brillante

Entre montañas, esta ciudad sorprende con su tranquilidad, su cultura comunitaria y un cielo ideal para la observación astronómica.

Por
En esta localidad tucumana hay un observatorio único en el país

En esta localidad tucumana hay un observatorio único en el país, donde se puede observar estrellas con gran claridad.

Cuando se piensa en viajes dentro de Argentina, muchos eligen las sierras cordobesas o los paisajes mendocinos. Sin embargo, hay un rincón poco transitado de los Valles Calchaquíes que viene ganando terreno entre quienes buscan algo distinto. Es un pueblo tucumano donde el silencio de la montaña y la claridad del cielo se vuelven protagonistas.

Este pueblo es perfecto para visitar con toda la familia.
Te puede interesar:

Este es el destino ideal cerca de Buenos Aires si buscás despegarte del ritmo de la ciudad y conectar con la tranquilidad

Con apenas unos cientos de habitantes, sus calles de tierra y casas de adobe transmiten la sensación de estar detenido en el tiempo. Allí, la vida diaria transcurre entre huertas, artesanías y charlas al costado de la ruta, mientras los visitantes descubren un lugar sencillo y auténtico.

Pero lo que realmente lo distingue es su apodo: “el balcón de los Valles”. A más de 2.500 metros de altura, Ampimpa ofrece vistas panorámicas de postal y un firmamento despejado que se transforma en escenario para el astroturismo. Esa combinación de montaña, cultura y ciencia lo volvió un punto clave para quienes desean ver el cielo limpio y brillante como pocas veces en la vida.

Dónde queda Ampimpa

Ampimpa está ubicado en la provincia de Tucumán, dentro de los Valles Calchaquíes. Se encuentra a unos 150 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en un camino que atraviesa Tafí del Valle y sigue hacia la zona de altura. La ruta incluye curvas y ascensos, lo que convierte el trayecto en parte de la experiencia: entre cardones, quebradas y vistas de la cordillera, el paisaje ya empieza a cautivar antes de llegar al pueblo.

Qué puedo hacer en Ampimpa

El atractivo más conocido es el Observatorio Astronómico de Ampimpa, pionero en la región, que organiza charlas y noches de observación tanto a simple vista como con telescopios. Es también un punto elegido por los fanáticos de la astrofotografía, gracias a la nitidez del cielo.

Durante el día, el pueblo invita a recorrer senderos serranos y miradores naturales desde donde se ven los Valles Calchaquíes. Quienes prefieren la historia pueden visitar sitios arqueológicos cercanos, con vestigios de culturas originarias. Y para quienes buscan un contacto cercano con la gente local, los hospedajes familiares ofrecen comidas típicas como tamales, humita y cabrito al horno.

La experiencia se completa con la vida tranquila del lugar: los niños jugando en las calles, las familias que reciben visitantes con hospitalidad y la sensación de estar en un rincón que todavía mantiene costumbres comunitarias.

Cómo llegar a Ampimpa

Desde la capital tucumana son aproximadamente tres horas y media de viaje en auto. El camino recomendado es tomar la Ruta Provincial 307 hasta Tafí del Valle y, desde allí, continuar por la ruta de altura hacia Ampimpa. El tramo incluye curvas pronunciadas y paisajes de montaña, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Otra opción es combinar transporte público hasta Tafí del Valle y luego contratar un traslado local, aunque lo más común es llegar en vehículo propio o excursión organizada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué se puede hacer en este impresionante circuito.

Turismo en Argentina: el circuito de túneles y cóndores que te va a volar la cabeza

Alrededor de un volcán en Mendoza, existen unas aguas termales ideales para relajarse.

Turismo en Argentina: el sitio mendocino que no conocías y tiene paisajes únicos

Una reserva en Unquillo, ofrece la posibilidad de avistar una gran diversidad de aves autóctonas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural oculta que tiene un sinfín de senderos para pasear

Cómo llegar a este pintoresco pueblo tucumano.

La escapada de Buenos Aires a un destino que lo comparan con Marsella

Si se busca una localidad rural y campestre en Córdoba, Ambul es una de las mejores opciones para conocer.

Viajar a Córdoba: el pueblito que hace un pan casero y un queso de cabra de locos

Dónde queda este precioso lugar cercano a la capital.

Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Rating Cero

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

últimas noticias

Los tomates rellenos pueden tener otro valor con el agregado de salmón picado.

En 20 minutos: la receta de unos tomates rellenos con un ingrediente secreto para una rica entrada

Hace 24 minutos
El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Hace 30 minutos
Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Hace 32 minutos
Dónde se puede probar el mejor ceviche de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer ceviche

Hace 38 minutos
Estas toallas acompañan la moda de verano de manera práctica.

Adiós a los toallones: la tendencia más liviana y efectiva que los reemplazará en el verano 2026

Hace 46 minutos