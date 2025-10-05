Turismo en Argentina: el circuito de túneles y cóndores que te va a volar la cabeza

Qué se puede hacer en este impresionante circuito.

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de los más destacados son los Túneles de Taninga, una obra vial de cinco pasos por debajo de la montaña. Su historia se remonta a la década de 1930, cuando su construcción permitió una conexión más fluida entre Córdoba y La Rioja. Entre cada túnel hay paradores para probar la gastronomía típica de la zona, como el chivito, así como miradores para apreciar las espectaculares vistas, como la imponente Quebrada de la Mermela y un salto de agua conocido como Velo de la Novia.

Cada túnel está decorado con diferentes expresiones artísticas. En ese sentido, las pinturas de sus paredes se alternan con la geografía original de estos pasajes, lo que deviene en una impresionante fusión entre naturaleza y cultura.

tuneles taninga 2

Dónde quedan Los Túneles de Taninga Los Túneles de Taninga están en el departamento Pocho, al oeste de la provincia de Córdoba, Argentina, sobre la ruta provincial 28. Se ubican en el tramo que une Taninga, Las Palmas y Los Altos, cerca del límite con La Rioja. Asimismo, se encuentran aproximadamente a 117 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en Los Túneles de Taninga En los Túneles de Taninga podés disfrutar de varias actividades: Contemplar vistas panorámicas : desde los miradores podés ver los llanos riojanos, el Parque Nacional Talampaya y hasta el Cerro Famatina.

: desde los miradores podés ver los llanos riojanos, el Parque Nacional Talampaya y hasta el Cerro Famatina. Hacer trekking o caminatas : recorriendo los antiguos túneles construidos en los años 30 y la zona de Quebrada de la Mermela.

: recorriendo los antiguos túneles construidos en los años 30 y la zona de Quebrada de la Mermela. Fotografía: ideal para capturar paisajes únicos, formaciones rocosas, cóndores y puentes naturales. tuneles taninga 3 Avistaje de cóndores : es una zona excelente para ver estas aves planeando sobre los cerros.

: es una zona excelente para ver estas aves planeando sobre los cerros. Picnic : hay sectores naturales donde podés parar a comer al aire libre.

: hay sectores naturales donde podés parar a comer al aire libre. Pueblo de Chancaní: con un parque y reserva natural que comprende unas 5.000 hectáreas de monte serrano, este sitio mantiene una conexión con los túneles. Cómo llegar a Los Túneles de Taninga Si estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo más práctico es tomar un micro o vuelo hacia Córdoba capital, y desde ahí seguir por rutas provinciales hacia el oeste hasta llegar a Taninga: desde Córdoba tomás la Ruta Provincial 34 hacia Mina Clavero, luego la Ruta Provincial 15 hasta Taninga, y allí girás a la izquierda por la Ruta Provincial 28 para llegar a los túneles.