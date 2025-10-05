5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el circuito de túneles y cóndores que te va a volar la cabeza

Esta obra vial, si bien está oculta, es una de las atracciones principales de la provincia de Córdoba.

Por
Qué se puede hacer en este impresionante circuito.

Qué se puede hacer en este impresionante circuito.

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Este pueblo es perfecto para visitar con toda la familia.
Te puede interesar:

Este es el destino ideal cerca de Buenos Aires si buscás despegarte del ritmo de la ciudad y conectar con la tranquilidad

Uno de los más destacados son los Túneles de Taninga, una obra vial de cinco pasos por debajo de la montaña. Su historia se remonta a la década de 1930, cuando su construcción permitió una conexión más fluida entre Córdoba y La Rioja. Entre cada túnel hay paradores para probar la gastronomía típica de la zona, como el chivito, así como miradores para apreciar las espectaculares vistas, como la imponente Quebrada de la Mermela y un salto de agua conocido como Velo de la Novia.

Cada túnel está decorado con diferentes expresiones artísticas. En ese sentido, las pinturas de sus paredes se alternan con la geografía original de estos pasajes, lo que deviene en una impresionante fusión entre naturaleza y cultura.

tuneles taninga 2

Dónde quedan Los Túneles de Taninga

Los Túneles de Taninga están en el departamento Pocho, al oeste de la provincia de Córdoba, Argentina, sobre la ruta provincial 28. Se ubican en el tramo que une Taninga, Las Palmas y Los Altos, cerca del límite con La Rioja. Asimismo, se encuentran aproximadamente a 117 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en Los Túneles de Taninga

En los Túneles de Taninga podés disfrutar de varias actividades:

  • Contemplar vistas panorámicas: desde los miradores podés ver los llanos riojanos, el Parque Nacional Talampaya y hasta el Cerro Famatina.
  • Hacer trekking o caminatas: recorriendo los antiguos túneles construidos en los años 30 y la zona de Quebrada de la Mermela.
  • Fotografía: ideal para capturar paisajes únicos, formaciones rocosas, cóndores y puentes naturales.
tuneles taninga 3
  • Avistaje de cóndores: es una zona excelente para ver estas aves planeando sobre los cerros.
  • Picnic: hay sectores naturales donde podés parar a comer al aire libre.
  • Pueblo de Chancaní: con un parque y reserva natural que comprende unas 5.000 hectáreas de monte serrano, este sitio mantiene una conexión con los túneles.

Cómo llegar a Los Túneles de Taninga

Si estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo más práctico es tomar un micro o vuelo hacia Córdoba capital, y desde ahí seguir por rutas provinciales hacia el oeste hasta llegar a Taninga: desde Córdoba tomás la Ruta Provincial 34 hacia Mina Clavero, luego la Ruta Provincial 15 hasta Taninga, y allí girás a la izquierda por la Ruta Provincial 28 para llegar a los túneles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En esta localidad tucumana hay un observatorio único en el país, donde se puede observar estrellas con gran claridad.

No está en Córdoba ni en Mendoza: es destino oculto para ver el cielo limpio y brillante

Alrededor de un volcán en Mendoza, existen unas aguas termales ideales para relajarse.

Turismo en Argentina: el sitio mendocino que no conocías y tiene paisajes únicos

Una reserva en Unquillo, ofrece la posibilidad de avistar una gran diversidad de aves autóctonas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural oculta que tiene un sinfín de senderos para pasear

Cómo llegar a este pintoresco pueblo tucumano.

La escapada de Buenos Aires a un destino que lo comparan con Marsella

Si se busca una localidad rural y campestre en Córdoba, Ambul es una de las mejores opciones para conocer.

Viajar a Córdoba: el pueblito que hace un pan casero y un queso de cabra de locos

Dónde queda este precioso lugar cercano a la capital.

Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Rating Cero

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

últimas noticias

El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Hace 15 minutos
Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Hace 17 minutos
Dónde se puede probar el mejor ceviche de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer ceviche

Hace 23 minutos
Estas toallas acompañan la moda de verano de manera práctica.

Adiós a los toallones: la tendencia más liviana y efectiva que los reemplazará en el verano 2026

Hace 31 minutos
Sin Russo, Boca recibe a Newells para intentar volver al triunfo

Sin Russo, Boca recibe a Newell's para intentar volver al triunfo

Hace 32 minutos