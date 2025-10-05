Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black La cantante viajó a la Semana de la Moda de París, donde posó con varios conjuntos que llamaron la atención de sus seguidores. Incluso se animó a combinar un estilo sofisticado con toques más urbanos.







Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores. Redes sociales

Después de su exitosa gira por Estados Unidos con su álbum .mp3, Emilia Mernes sigue recorriendo el mundo y lo comparte en sus redes sociales. En esta ocasión, la cantante viajó a París junto a su novio Duki para participar de la Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes a nivel internacional.

Entre las fotos que subió a su cuenta de Instagram, se destacó una en la que posó recorriendo las calles parisinas con un impactante look total black. Eligió un crop top de corte off-shoulder, con un diseño ajustado y escote recto, al que combinó con un pantalón oversize de tiro alto, con pliegues pronunciados y estilo wide-leg.

Sobre los hombros, llevó una chaqueta holgada del mismo color, con mangas largas y un estilo desestructurado. Completó el look con zapatos negros de tacón alto, estilo clásico y punta cerrada, y el pelo recogido para un estilo elegante y sofisticado con toques urbanos.

Emilia Mernes Instagram @emiliamernes

El look de Emilia Mernes que incluyó un corpiño con brillos y body escotado El tour .mp3 llevó a Emilia Mernes a recorrer escenarios de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos, y en todos deslumbró con sus espectaculares looks. En el caso de su presentación en Santiago de Chile, la cantante impactó con un conjunto con brillos que recordó la década de los 2000.

En la parte superior usó un corpiño negro con tirantes finos, escote pronunciado y un ajuste ceñido, completamente cubierto de lentejuelas y piedras brillantes que reflejaban la luz. Abajo lució un pantalón de tiro alto, también negro y con el mismo efecto de brillo, además de tres líneas laterales en contraste. Como accesorios, eligió guantes cortos de color negro y decorados con lentejuelas, para mantener la coherencia con el resto del outfit. El pelo suelto y el maquillaje que destacaba sus ojos completaron un look impactante, pensado para brillar bajo las luces del escenario. Emilia Mernes Instagram @emiliamernes

TEMAS RELACIONADOS Emilia Mernes