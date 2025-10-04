Incidentes durante la visita de Javier Milei en Santa Fe: hubo detenidos y se suspendió la caminata del Presidente

El presidente Javier Milei llegó este sábado a la mañana a Santa Fe para ponerse al hombro la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En ese marco, se produjeron incidentes entre militantes libertarios y opositores, hubo detenidos y el jefe de Estado debió suspender la caminata por la ciudad.
Durante la jornada del sábado, Milei llegó a Santa Fe pasadas las 10 de la mañana para realizar un acto de campaña y apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. En su agenda, tenía prevista una caminata por la peatonal San Martín.
Sin embargo, el Presidente y su comitiva tuvo que cambiar los planes debido a que en ese lugar se realizaron dos movilizaciones por separado, una de apoyo a LLA y otra en contra las medidas que lleva adelante el Gobierno. Lo que generó incidentes cuando ambas facciones se cruzaron.
En redes sociales se pudieron ver varios videos, donde terminó desarmado un gazebo de La Libertad Avanza, así cómo también hasta el momento, hay cuatro detenidos por la Policía Federal quienes aparentemente intentaron acercarse a la comitiva. En el lugar se estableció un amplio operativo de seguridad.
Tras la suspensión del acto, el Presidente partió cerca del mediodía hacia la provincia de Entre Ríos, donde continuará con la campaña.