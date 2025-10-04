Incidentes durante la visita de Javier Milei en Santa Fe: hubo detenidos y se suspendió la caminata del Presidente El mandatario llegó a la capital de la provincia del litoral para reactivar la campaña de La Libertad Avanza rumbo a las elecciones de octubre. Por







Los incidentes en Santa Fe.

El presidente Javier Milei llegó este sábado a la mañana a Santa Fe para ponerse al hombro la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En ese marco, se produjeron incidentes entre militantes libertarios y opositores, hubo detenidos y el jefe de Estado debió suspender la caminata por la ciudad.

Durante la jornada del sábado, Milei llegó a Santa Fe pasadas las 10 de la mañana para realizar un acto de campaña y apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. En su agenda, tenía prevista una caminata por la peatonal San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1974500795421765831&partner=&hide_thread=false AHORA | Incidentes en la visita de Milei a Santa Fe



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/K0vB44V320 — C5N (@C5N) October 4, 2025

Sin embargo, el Presidente y su comitiva tuvo que cambiar los planes debido a que en ese lugar se realizaron dos movilizaciones por separado, una de apoyo a LLA y otra en contra las medidas que lleva adelante el Gobierno. Lo que generó incidentes cuando ambas facciones se cruzaron.

En redes sociales se pudieron ver varios videos, donde terminó desarmado un gazebo de La Libertad Avanza, así cómo también hasta el momento, hay cuatro detenidos por la Policía Federal quienes aparentemente intentaron acercarse a la comitiva. En el lugar se estableció un amplio operativo de seguridad.