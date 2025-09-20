20 de septiembre de 2025 Inicio
Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Javier Milei

En medio del tembladeral cambiario, el Presidente confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo con la gestión de Donald Trump para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026.

JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

En medio de la gran tensión cambiaria del cierre de esta semana, el presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", indicó al respecto de un apoyo que consistiría en un swap semejante al que el país tiene actualmente con China.

Felipe Solá: "Los libertarios son del Partido del Ajuste"

Según reveló la periodista Liliana Franco en Ámbito, el Gobierno está realizando intensas gestiones con el objetivo de encontrar "un hueco" en la agenda de Donald Trump con el propósito de organizar la primera visita de Estado de Milei a Washington. En ese marco se anunciaría el apoyo del Tesoro norteamericano. En principio, se espera que pueda llevarse a cabo a mediados de octubre, previo a las elecciones legislativas.

Milei confirmó este viernes en Córdoba que se busca un respaldo de la administración de Trump en momentos en que el Banco Central debe intervenir fuertemente en el mercado de cambios para contener el valor del dólar.

Milei Cordoba
El mandatario durante el acto de La Libertad Avanza en C&oacute;rdoba.

El mandatario durante el acto de La Libertad Avanza en Córdoba.

El mandatario reconoció que su Gobierno está en tratativas con el Tesoro de EEUU para obtener una línea que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda que el país deberá encarar en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", aseguró.

"Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", expresó el Presidente a La Voz. Tras sus dichos, en el mercado se especula con que el acuerdo podría ser como mínimo de u$s10.000 millones.

Mientras tanto, en lo inmediato, está previsto que Milei viaje este domingo rumbo a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde además se reuniría con inversores privados. Irá acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo.

