Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Javier Milei En medio del tembladeral cambiario, el Presidente confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo con la gestión de Donald Trump para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026.







JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

En medio de la gran tensión cambiaria del cierre de esta semana, el presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", indicó al respecto de un apoyo que consistiría en un swap semejante al que el país tiene actualmente con China.

Según reveló la periodista Liliana Franco en Ámbito, el Gobierno está realizando intensas gestiones con el objetivo de encontrar "un hueco" en la agenda de Donald Trump con el propósito de organizar la primera visita de Estado de Milei a Washington. En ese marco se anunciaría el apoyo del Tesoro norteamericano. En principio, se espera que pueda llevarse a cabo a mediados de octubre, previo a las elecciones legislativas.

Milei confirmó este viernes en Córdoba que se busca un respaldo de la administración de Trump en momentos en que el Banco Central debe intervenir fuertemente en el mercado de cambios para contener el valor del dólar.

Milei Cordoba El mandatario durante el acto de La Libertad Avanza en Córdoba.

El mandatario reconoció que su Gobierno está en tratativas con el Tesoro de EEUU para obtener una línea que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda que el país deberá encarar en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", aseguró.