Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

La ficción ambientada en los años 70 combina western, thriller psicológico y drama policial, y lidera el ranking de lo más visto en Argentina en la plataforma de streaming.

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.

La serie Vientos oscuros se consolidó como la gran favorita del catálogo de Netflix en Argentina. Con un estilo que mezcla misterio, suspenso y la estética del western, ocupa desde el octubre uno de los primeros puestos de la plataforma. Su atrapante trama y la cuidada producción ya conquistaron a miles de espectadores, que celebran la llegada de sus dos temporadas.

Basada en las novelas del escritor Tony Hillerman, la historia sigue a dos oficiales de policía de la Nación Navajo que deben enfrentarse a crímenes violentos en la década de 1970. El guion conjuga el pulso del thriller policial con un trasfondo cultural único, lo que convierte a la serie en una experiencia distinta dentro de la oferta de ficción.

Otro punto clave que explica su éxito es el respaldo de grandes nombres en la producción: George R.R. Martin y Robert Redford figuran entre los ejecutivos que apostaron por este proyecto, mientras que el creador Graham Roland y el director Chris Eyre aportan solidez narrativa y estética.

Vientos Oscuros 1
La sinopsis presenta a dos policías tribales en medio de crímenes violentos en la Nación Navajo.

Netflix: sinopsis de Vientos oscuros

La trama sigue al veterano policía tribal Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) y a su joven compañero Jim Chee (Kiowa Gordon), quienes investigan una serie de asesinatos que sacuden a la comunidad navajo. A lo largo de los episodios, la tensión entre la aplicación de la ley y las tradiciones ancestrales marca un contrapunto que otorga profundidad y realismo a la narración.

Las dos temporadas disponibles cuentan con seis capítulos cada una, en los que la serie explora no solo los casos policiales, sino también los dilemas personales y culturales de sus protagonistas.

Tráiler de Vientos oscuros

Reparto de Vientos oscuros

El elenco está encabezado por Zahn McClarnon y Kiowa Gordon, acompañados por actores de renombre como:

  • Jessica Matten

  • Rainn Wilson

  • Noah Emmerich

  • Deanna Allison

Este reparto sólido, sumado a la dirección de Chris Eyre, logra una interpretación convincente y un retrato fiel de la cultura navajo, lo que aporta autenticidad a la producción.

