Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de octubre

En un jornada de sábado sin operaciones, la divisa oficial cotiza a los mismos valores del cierre del viernes: $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta. La semana transcurrió con relativa volatilidad cambiaria y expectante por la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

En una jornada sin operaciones oficiales, el dólar hoy cotiza este sábado a los mismos valores del cierre del viernes : $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta. En la semana donde la divisa acumuló una suba de $100, el foco está puesto en la reunión que el ministro de economía, Luis Caputo, mantendrá en Washington con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones .

Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.450 , mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.440.

Al Gobierno, envuelto en un escándalo político la denuncia contra el diputado José Luis Espert, le quedan tres semanas hasta las elecciones legislativas nacionales, donde el nivel de reservas para contener el valor del billete verde es la principal preocupación.

En un octubre caliente, sigue vigente la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y anunciar que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.424,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.525,12, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.498,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.454.