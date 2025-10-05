5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca – Newell's, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

En la Bombonera, y sin la presencia de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda ya tiene el equipo definido para salir a la cancha e ir en busca de las primeras posiciones del grupo para asegurarse el pase a los octavos de final.

Por
Boca viene de tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Boca viene de tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Boca recibirá este domingo a Newell´s, por la undécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez y seguir estando en las primeras posiciones de la Zona A que le den el pase a los octavos de final.

Gago sólo ganó 2 partidos de 12 dirigidos.
Te puede interesar:

El tenso cruce de Fernando Gago con un periodista en México: "Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos en Boca"

En el inicio del segundo semestre, el Xeneize no tuvo un andar regular, donde cosechó 12 partidos sin ganar, y si bien logró revertir la situación, volvió a al flojo momento, acumulando ahora tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Para este encuentro que se disputará en La Bombonera, pero sin la presencia de Russo, Claudio Úbeda volvería a repetir el once que presentó contra el Halcón, la última jornada: Carlos Palacios aún no está a disposición por la distensión en el pectíneo izquierdo y Edinson Cavani no se encuentra al ciento por ciento como para ser titular pese a ser convocado. Por lo tanto, en principio no habría modificaciones y la delantera seguiría siendo Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por su parte, el conjunto rosarino actualmente se ubica anteúltimo con apenas 10 unidades, pero se mantiene a solo cuatro puntos del último clasificado a octavos de final. Por lo tanto, el entrenador, Cristian Fabbiani pondrá lo mejor que tiene para salir del fondo de la tabla y también pelear por un lugar para meterse en los playoffs.

Boca – Newell´s: hora y televisión

  • Hora: 19
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Sebastián Zunino

Boca – Newell´s: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Newell's: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Este jugador ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca, además de otros cuatro títulos.

Fue campeón 5 veces en Boca y tiene un polémico presente en Perú: no para de recibir críticas

Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

Chiquito Romero lanzó una contundente declaración sobre su inactividad en Boca

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

El regreso de Diego al fútbol, con la camiseta de Boca y un look único.

El regreso de Maradona a Boca: a 30 años del partido en Corea del Sur y del mechón amarillo "en repudio" a "los caretas"

Boca perdió la última final de Copa Libertadores que jugó, en 2023.

La IA se la jugó y dijo cuándo Boca podría volver a ganar la Libertadores: por qué el 2026 puede ser un buen año

Rating Cero

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

últimas noticias

El Gobierno espera poder anunciar el salvataje del Tesoro estadounidense para llevar calma a los mercados antes de las elecciones.

El Financial Times volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno y su "incapacidad" para acumular reservas

Hace 5 minutos
El espectacular try de Rodrigo Isgró premió la búsqueda ofensiva de Los Pumas.

Los Pumas, entre mejorías varias y un scrum en falta

Hace 8 minutos
Los tomates rellenos pueden tener otro valor con el agregado de salmón picado.

En 20 minutos: la receta de unos tomates rellenos con un ingrediente secreto para una rica entrada

Hace 25 minutos
El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Hace 31 minutos
Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Hace 33 minutos