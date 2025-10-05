Boca – Newell's, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV En la Bombonera, y sin la presencia de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda ya tiene el equipo definido para salir a la cancha e ir en busca de las primeras posiciones del grupo para asegurarse el pase a los octavos de final. Por







Boca viene de tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Boca recibirá este domingo a Newell´s, por la undécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez y seguir estando en las primeras posiciones de la Zona A que le den el pase a los octavos de final.

En el inicio del segundo semestre, el Xeneize no tuvo un andar regular, donde cosechó 12 partidos sin ganar, y si bien logró revertir la situación, volvió a al flojo momento, acumulando ahora tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Para este encuentro que se disputará en La Bombonera, pero sin la presencia de Russo, Claudio Úbeda volvería a repetir el once que presentó contra el Halcón, la última jornada: Carlos Palacios aún no está a disposición por la distensión en el pectíneo izquierdo y Edinson Cavani no se encuentra al ciento por ciento como para ser titular pese a ser convocado. Por lo tanto, en principio no habría modificaciones y la delantera seguiría siendo Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por su parte, el conjunto rosarino actualmente se ubica anteúltimo con apenas 10 unidades, pero se mantiene a solo cuatro puntos del último clasificado a octavos de final. Por lo tanto, el entrenador, Cristian Fabbiani pondrá lo mejor que tiene para salir del fondo de la tabla y también pelear por un lugar para meterse en los playoffs.