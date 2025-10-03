3 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de octubre

El oficial opera a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta en la última rueda de una semana marcada por un nuevo respaldo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que se reunirá con el ministro Luis Caputo en Washington.

Por
El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400. 

Freepik

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta, luego de una rueda donde se mantuvo estable, tras el mensaje del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que contuvo el alza inicial de la semana. Por su parte, la divisa en el Banco Nación opera a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.450.

El futuro del dólar después de las elecciones de octubre. 
¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

La cotización del dólar acumuló una suba de $45 durante septiembre, un mes de alta volatilidad en el que tipo de cambio oficial empezó a subir tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, lo que lo llevó a superar el techo de la banda cambiaria y provocó que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas para poder desinflarlo y hacerlo perforar los $1.500.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $393,95 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dolar blue billetes divisas dolares
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.424,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.551,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.507,8.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.461.

