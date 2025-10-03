Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de octubre

El oficial opera a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta en la última rueda de una semana marcada por un nuevo respaldo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que se reunirá con el ministro Luis Caputo en Washington.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta, luego de una rueda donde se mantuvo estable, tras el mensaje del secretario del Tesoro, Scott Bessent , que contuvo el alza inicial de la semana. Por su parte, la divisa en el Banco Nación opera a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.450.

¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

Al Gobierno, envuelto en un escándalo político la denuncia contra el diputado José Luis Espert, le quedan tres semanas hasta las elecciones legislativas nacionales, donde el nivel de reservas para contener el valor del billete verde es la principal preocupación.

La cotización del dólar acumuló una suba de $45 durante septiembre , un mes de alta volatilidad en el que tipo de cambio oficial empezó a subir tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, lo que lo llevó a superar el techo de la banda cambiaria y provocó que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas para poder desinflarlo y hacerlo perforar los $1.500.

Por su parte, sigue vigente la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y anunciar que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $393,95 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.424,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.551,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.507,8.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.461.