José Luis Espert confirmó el vínculo con Fred Machado, pero aclaró que el pago de u$s200 mil no fue para la campaña

El diputado publicó un video en redes sociales en el que admitió haber recibido el giro, aunque aseguró que lo hizo por un trabajo de consultoría económica y que no estaba al tanto de las actividades ilícitas del empresario. "Pude haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás", advirtió. No hizo ningún comentario relacionado a su candidatura.

El diputado publicó un video en redes sociales en el que admitirá haber recibido u$s200.000 de Fred Machado, aunque explicó que lo hizo por un trabajo de consultoría y que no estaba al tanto de las actividades ilícitas del empresario. No hizo ningún comentario relacionado a su candidatura.

Claudio Turco García / José Luis Espert
La insólita chicana del Turco García contra Espert por el narcoescándalo: "Pero después soy..."

En medio del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una organización internacional dedicada al narcotráfico, el diputado José Luis Espert publicará un video para explicar el giro de u$s200.000 que recibió de parte de Debra Mercer-Erwin, socia Machado, que fue condenada en 2023 por un jurado de Oklahoma por lavado de dinero, fraude y conspiración para producir y distribuir cocaína.

La grabación se conocería por redes sociales antes de la medianoche. Según informó el periodista Pablo Duggan en Duro de Domar, Espert "va a decir que efectivamente recibió el dinero y que lo declaró en el mismo momento en que se hizo la transferencia".

Sin embargo, el conductor advirtió que "en la AFIP no consta esto". "Si bien la transferencia está (registrada), vos podés cobrar en Estados Unidos y no avisar a la AFIP. Y si no avisás, la AFIP no se entera al instante", agregó Duggan.

El escándalo en torno al giro de u$s200.000 escaló luego de que el diputado se negara a responder en un programa de A24 si era cierto o no que había recibido el dinero. Este jueves, en una nota firmada por los periodistas Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niell, se demostró con documentos oficiales que la transferencia existió y que figura en una contabilidad oficial del Bank of America.

También este jueves se conoció que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones vinculados a las empresas de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. La información se desprende de la causa 1780 del año 2021, tramitada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Hasta el momento se desconoce si, a raíz de este escándalo, Espert renunciará a su candidatura a diputado para las elecciones del 26 de octubre.

