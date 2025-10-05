Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

El actor Mark Wahlberg , fiel a su estilo directo, confesó, según Entertainment Tonight , por qué el mundo probablemente no lo verá convertido en superhéroe de Marvel. Durante la premiere de Play Dirty (Juego sucio) en Los Ángeles el 1 de octubre de 2025 , Wahlberg abordó los motivos de su distancia con el universo del cómic cinematográfico y recordó un papel de DC Comics que estuvo cerca de interpretar.

Al pie de la alfombra roja, entre las luces y la expectación por el estreno de Juego sucio, producción de Team Downey —la compañía de Robert Downey Jr. y Susan Downey—, Wahlberg, de 54 años, fue consultado sobre su vínculo con las películas de superhéroes . El actor admitió que nunca se sintió cómodo ante la idea de portar un traje colorido y ajustado : “No sé si tengo la confianza para salir del tráiler vestido con uno de esos disfraces”, soltó, desatando sonrisas a su alrededor. Reiteró su admiración por algunos títulos del género: “He visto muchas que me gustan; Iron Man es mi favorita. Creo que fue la cúspide del cine de superhéroes”.

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe . “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no. Pero tampoco lo he perseguido”, reconoció, en línea con la trayectoria que ha marcado desde sus inicios en los años ochenta. La escena de las franquicias de superhéroes lo ha visto como espectador, aunque ha compartido cartelera con nombres ligados al género, como el propio Downey Jr., quien, según Wahlberg contó a Entertainment Tonight , originalmente estaba asignado al papel de Parker en Play Dirty. Finalmente, el proyecto fue para Wahlberg, en la que es su más reciente incursión en el cine de acción.

Hay otro detalle relevante en su archivo profesional: durante el diálogo, Wahlberg compartió que en los años noventa mantuvo conversaciones para encarnar a Dick Grayson / Robin en la película Batman & Robin. “Estoy contento de que no terminé haciendo ese papel”, dijo. El personaje acabó en manos de Chris O’Donnell y el filme, dirigido por Joel Schumacher y estrenado en 1997, fue duramente criticado por la prensa y el público. Aquella negativa temprana marcó un límite: Wahlberg evitó el escarnio que persiguió durante años a la producción, que forma parte de los títulos menos apreciados del catálogo de DC.

Lejos de la etiqueta de superhéroe, Wahlberg ha diversificado su carrera con filmes de todos los géneros. Empezó a ganar relevancia en los noventa en títulos como The Basketball Diaries (1995), Fear (1996) y el clásico Boogie Nights (1997). El nuevo milenio lo vio en producciones como The Italian Job (2003), Infiltrados (2006) y The Fighter (2010), consolidando su imagen como protagonista de historias intensas. Su paso por las dos entregas de Transformers —Age of Extinction (2014) y The Last Knight (2017)— lo acercó a la estética y los efectos asociados al cine de superhéroes, aunque sin cruzar la frontera del género. Como explicó el propio actor, su relación con estas historias se parece más a una visita fugaz que a una pertenencia duradera.

La diversidad de su filmografía, el físico trabajado y su predilección por los personajes duros contrastan con la imagen más estilizada y fantástica de los superhéroes modernos. En paralelo, la industria continúa acercando nuevos rostros y leyendas a las grandes franquicias de Marvel y DC, pero Wahlberg, próximo a los 55 años y con una carrera afianzada, parece cómodo en su posición. Para quienes esperan verlo enfundado en un traje de licra, el actor fue claro: la puerta está cerrada, al menos de momento.