Este es el destino ideal cerca de Buenos Aires si buscás despegarte del ritmo de la ciudad y conectar con la tranquilidad

Con sus paisajes rurales y calles de tierra, este pueblo de apenas 150 habitantes es perfecto para descansar. Además, es famoso por sus parrillas y restaurantes de campo.

Por
Este pueblo es perfecto para visitar con toda la familia.

Google Maps

En los alrededores de Buenos Aires está lleno de pueblitos encantadores que demuestran que no es necesario alejarse mucho del centro porteño para conectar con la tranquilidad y despegarse del ritmo de la ciudad. Uno de ellos es un destino ideal para quienes buscan descansar y disfrutar de una excelente gastronomía de campo.

Se trata de Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, conocido como "el primer polo gastronómico del país". El verdadero nombre de la localidad es Jorge Born, pero se suele usar el nombre de la vieja estación de tren. Es un remanso de paz: tiene apenas 150 habitantes que viven del turismo y las actividades rurales.

Aunque el pueblo es pequeño, tiene una gran cantidad de parrillas, bodegones y almacenes de campo, muchos bajo la modalidad de tenedor libre. Además, sus calles de tierra, las casonas antiguas y la tranquilidad típica del campo lo convierten en un destino perfecto para pasear y relajarse con toda la familia.

Tomas Jofre

Dónde queda Tomás Jofré

Tomás Jofré queda en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Mercedes y a 15 kilómetros de la localidad cabecera. Se ubica unos 100 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Tomás Jofré

Tomás Jofré es ideal para los amantes del turismo rural: hay muchas estancias para pasar el día y disfrutar de asados y cabalgatas. Algunas incluyen también la posibilidad de merendar unos ricos mates con tortas fritas. Para seguir paseando, las calles de tierra del pueblo invitan a caminar sin apuro.

También se puede visitar la plaza central, rodeada de almacenes y locales de antigüedades, donde todos los fines de semana se realiza una feria de artesanías y productos de campo. La antigua estación de tren es otro lugar con encanto, un favorito de los fotógrafos aficionados.

Tomás Jofré

Además, Tomás Jofré es uno de los polos gastronómicos más importantes de la Provincia. Se destaca por sus picadas y tablas de fiambres que incluyen el tradicional salame quintero de Mercedes, además de las pastas caseras y el famoso asado al asador, que se prepara a la vista de los comensales.

Cómo llegar a Tomás Jofré

Para llegar a Tomás Jofré en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar el Acceso Oeste hasta Luján, y desde allí empalmar con la Ruta Nacional 5 hasta el kilómetro 91,5. A esa altura se encuentra el acceso a la Ruta Provincial 41 y el ingreso al pueblo. El viaje dura aproximadamente una hora y media.

