Stella señaló que "ahora quieren echar la culpa a mi hija, Lara falleció, me la mataron, al igual que las otras chicas", y confirmó que las jóvenes fueron engañadas por u$s300. También explicó cómo era la convivencia con su hija adolescente y la idea truncada de que ambas creen un emprendimiento para poder subsistir.

Stella , la madre de Lara Morena Gutiérrez, víctima del triple femicidio en Florencio Varela habló sobre cómo era su relación con su hija y los días previos al viernes en que desapareció junto a sus amigas, Morena Verdi y Brenda del Castillo, señaló que a las tres chicas las " engañaron por dólares" y, que a pesar de todas las hipótesis que surgieron ellas "son las víctimas".

Tras la detención de los principales sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela , la madre de Lara participó de una entrevista para el medio El Nacional La Matanza, junto a su otra hija, Agostina, quien también fue el centro de las críticas en los últimos días.

Allí ambas mujeres expresaron que la adolescente siempre salía con amigas, y estuvo un mes viviendo en lo de Morena. "Tenía la esperanza que podría volver de una fiesta, bien, pero cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima, siempre se iba con las chicas y siempre volvía" , expresó Stella.

Durante esa noche del viernes, Agostina no habló mucho con su hermana Lara, pero sí sabía que había salido. Sin embargo, detalló que se comenzaron a preocupar cuando pasó el tiempo y ella no llegó a la casa, el sábado a la noche, junto a las familias de Morena y Brenda realizaron la denuncia.

"Ese día con Lara no nos habíamos visto, ella tenía sus amistades y yo mis amistades, me dijo pedime un Uber y después a las 12 que no iba a necesitar el Uber ella, y no me dijo más nada después de ahí", contó Agostina, y remarcó que "las tres salieron a trabajar", durante esa noche. Pero que Lara no les contaba detalles de lo que hacía ni a dónde iba.

Por su parte, Stella contó cómo era el carácter de su hija adolescente: "Le preguntaba algo más y Lara no me contestaba, me voy a tablada y se iba, punto". La mujer explicó que su hija salía seguido a diferentes juntadas que se realizaban en el barrio, y en otros.

También expresó las ganas y buena voluntad que tenía Lara, para poder armar un emprendimiento de venta de ropa, que se les ocurrió las semanas previas al crimen.