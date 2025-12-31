31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de diciembre

El oficial opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en Banco Nación en el último día del año. El blue se ubica por encima de los $1.500.

Por
El dólar oficial cerró 2025 a $1.480 en el Banco Nación.

El dólar oficial cerró 2025 a $1.480 en el Banco Nación.

Freepik
el riesgo país se ubica en torno a los 570 puntos básicos
Te puede interesar:

El S&P Merval en dólares volvió a caer y llegó al punto más bajo en seis días

Así, la cotización del oficial subió $427,50 a lo largo de 2025, luego de haber terminado 2024 a $1.052,50. Durante al año se vivió una flexibilización del cepo cambiario, con la implementación del esquema de bandas de flotación.

Este sistema sufrirá un ligero cambio en 2026: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago, una medida que busca reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria.

Además, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial cerró 2025 con un alza de más de $400.

El dólar oficial cerró 2025 con un alza de más de $400.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.431,18 para la compra y $1.481,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.455 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.570,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.494,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,50 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar cerró a $20 de los $1.500 en su última rueda de 2025

El Banco Central autorizó a las entidades bancarias a recibir depósitos de dólares cara chica.

Qué cambia para la utilización del dólar "cara chica" con la ley de Inocencia Fiscal

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.

El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de otra semana corta por Año Nuevo

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios.

A cuánto arrancará el dólar los últimos días del 2025

El Presupuesto señala un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.

Inflación, dólar y crecimiento: los principales puntos del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500. 

El dólar, cerca de los $1.500 tras la aprobación del Presupuesto 2026

Rating Cero

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

David Kavlin dejó un sentido mensaje.

David Kavlin dejó un conmovedor mensaje tras sufrir dos paros cardíacos: "Estoy vivo y con muchas ganas de vivir"

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

La increíble transformación de Maluma: así se veía antes y ahora

Evangelina Andreson junto a Majo Martino en tierras uruguayas. 

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para despedir el año y tiró una frase picante sobre quién la esperaba

últimas noticias

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 27 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 27 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 28 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 29 minutos
play
El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Hace 29 minutos