Consultoras y bancos ajustaron a la baja sus proyecciones cambiarias tras las elecciones, aunque advierten que el rumbo dependerá del avance de las reformas y de la respuesta de los inversores.

Qué pasará con la inflación y el dólar en 2026 y 2027: la opinión de los analistas

El escenario cambiario y de inflación para el 2026 y 2027 muestra correcciones constantes en función de las señales políticas y económicas. Los últimos informes reflejan una moderación en las proyecciones del dólar, aunque persiste un alto grado de incertidumbre.

Según de la consultora LatinFocus, el dólar oficial cerraría 2026 en $1.746 y 2027 en $1.947. Se trata de valores inferiores a los estimados meses atrás, luego de una revisión a la baja de las expectativas. El informe atribuye la reciente fortaleza del peso al impacto inmediato del resultado electoral y a señales de confianza emitidas por el Gobierno.

“El peso se fortaleció tras el triunfo de Javier Milei. Al 28 de noviembre cotizaba a $1.450,5 por dólar, con una apreciación mensual de 1,5%. En el mercado paralelo, el valor fue de $1.435, con una mejora del 2,4%”, detalló el informe . No obstante, advirtió que hacia fines de 2026 ambos tipos de cambio retomarían una tendencia de debilitamiento.

Las proyecciones por consultora muestran un amplio rango. Oxford Economics prevé un dólar de $2.020 para diciembre de 2026 y $2.526 en 2027. MAPFRE Economics estima $2.141 y $2.667, mientras que Invecq proyecta $2.000 para 2026. Fitch Ratings calcula $2.215 y $2.613, respectivamente.

Entre las firmas locales, Ecolatina anticipa $1.800 y $2.400; Empiria , $1.825 y $1.953; y Banco Galicia , $1.610 y $1.761. Así, las previsiones para 2026 van desde $1.335 (Barclays Capital) hasta $2.215 (Fitch), con una mediana cercana a $1.730.

LatinFocus remarcó que el desempeño del tipo de cambio dependerá “de la capacidad del gobierno para avanzar con las reformas estructurales”, y advirtió que un retroceso en ese frente podría reactivar presiones cambiarias.

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicó el dólar de diciembre de 2026 en $1.720, con una suba interanual esperada de 16,8%, levemente superior al informe previo.

En materia de precios, LatinFocus proyectó una inflación de 23,9% para 2026 y de 15% para 2027. Sin embargo, tras los anuncios de cambios en el esquema cambiario, el mercado mostró una fuerte migración hacia bonos CER, reflejando expectativas de una desinflación más lenta y riesgos aún latentes sobre la estabilidad de precios.