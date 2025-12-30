30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró el 30 de diciembre

El oficial cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en Banco Nación en el último día hábil bancario del año. El blue se ubicó por encima de los $1.500.

Por
El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

Freepik
el riesgo país se ubica en torno a los 570 puntos básicos
Te puede interesar:

El S&P Merval en dólares volvió a caer y llegó al punto más bajo en seis días

En materia económica, el Gobierno venía de informar que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a cerrar diciembre sin cambios acumulados.

El dólar oficial se encamina a cerrar diciembre sin cambios acumulados.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.431,18 para la compra y $1.481,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.455 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.570,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.494,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,50 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central autorizó a las entidades bancarias a recibir depósitos de dólares cara chica.

Qué cambia para la utilización del dólar "cara chica" con la ley de Inocencia Fiscal

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.

El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de otra semana corta por Año Nuevo

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios.

A cuánto arrancará el dólar los últimos días del 2025

El Presupuesto señala un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.

Inflación, dólar y crecimiento: los principales puntos del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500. 

El dólar, cerca de los $1.500 tras la aprobación del Presupuesto 2026

El Gobierno, con Bullrich y Atauche a la cabeza, logró la sanción de otra ley en el Senado.

Otro triunfo del Gobierno: el Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal

Rating Cero

Martín Migueles y Wanda Nara.

La decisión de Wanda Nara respecto a Martín Migueles que alimenta los rumores de crisis por infidelidad

Franco Casella, el hijo del conductor, fue denunciado por una productora. 

Grave denuncia por acoso laboral contra Franco, el hijo de Beto Casella: los detalles del documento

Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.
play

Nuevo trailer de Avengers Doomsday: regresa otro famoso actor de los seis vengadores originales

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 
play

Lo nuevo en Netflix: esta película sobre una amistad que no conoce de edades fue furor en los 2000 y ahora está en streaming

La producción se distingue por una premisa tan original como incómoda: la fuerza del protagonista depende exclusivamente del dinero en efectivo que lleva encima. 
play

¿Qué pasaría si tu superpoder te quita dinero? Así es la premisa de la serie del momento de Netflix

¿Sigue Stranger Things?

A horas del final, confirmaron que Stranger Things continúa en 2026

últimas noticias

Martín Migueles y Wanda Nara.

La decisión de Wanda Nara respecto a Martín Migueles que alimenta los rumores de crisis por infidelidad

Hace 8 minutos
Protestas por cortes de luz en CABA. Foto: Archivo.

Cortes de luz en el AMBA: más de 40.000 usuarios sin suministro eléctrico en la previa de Año Nuevo

Hace 6 minutos
El presidente colombiano Gustavo Petro emitió un decreto para que puedan aplicarse las medidas tributarias.

Gustavo Petro impuso un impuesto a las grandes fortunas mediante un decreto

Hace 48 minutos
Será la última oportunidad de lanzar fuegos artificiales para los neerlandeses.

Se disparó la venta de pirotecnia en Países Bajos ante la prohibición que regirá a partir de 2026

Hace 56 minutos
Franco Casella, el hijo del conductor, fue denunciado por una productora. 

Grave denuncia por acoso laboral contra Franco, el hijo de Beto Casella: los detalles del documento

Hace 59 minutos