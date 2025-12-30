Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró el 30 de diciembre

El oficial cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en Banco Nación en el último día hábil bancario del año. El blue se ubicó por encima de los $1.500.

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar oficial cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación en el último día hábil bancario del año, luego de un comienzo de semana sin cambios . Tras la Navidad y de una jornada política donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 , el blue se ubicó por encima de los $1.500.

El S&P Merval en dólares volvió a caer y llegó al punto más bajo en seis días

En materia económica, el Gobierno venía de informar que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El ministro de Economía, Luis Caputo , fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones .

El dólar oficial se encamina a cerrar diciembre sin cambios acumulados.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.455 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.570,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.494,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,50 para la venta.