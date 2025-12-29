Qué cambia para la utilización del dólar "cara chica" con la ley de Inocencia Fiscal

El Banco Central eliminó la fecha límite para que las entidades bancarias reciban billetes antiguos y deteriorado para fomentar el blanqueo de dólares.

Con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal y la extensión indefinida para presentar dólares antiguos y deteriorados , conocidos como “cara chica”, aumenta la incertidumbre para quienes son propietarios de los dólares que quedaron fuera del circuito.

El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de otra semana corta por Año Nuevo

El Banco Central (BCRA) reformó la normativa sobre el recambio de los dólares "cara chica" y eliminó la fecha límite para que los bancos reciban depósitos de los billetes estadounidenses antiguos y deteriorados , mediante la Comunicación “A” 8352. La fecha establecida era el 31 de diciembre de 2025.

A pesar de ello, con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal esos billetes dejarían de estar en circuito debido a la vigencia de normas antilavado y antievasión sobre los dólares no declarados. Sin embrago, la normativa todavía no está promulgada ni publicada en el Boletín Oficial, por lo que aún no entró en vigencia.

El Banco Central, presidido por Santiago Bausili, adoptó la medida en agosto de 2024 para promover el blanqueo de activos. Se debe presentar una superficie con más del 50% superior a cada billete y que la denominación y las medidas de seguridad sean identificables.

Una vez que los bancos reciben los billetes, se encargan de verificar su autenticidad y luego los trasladan al Banco Central. El mismo es quien manda esos papeles a Estados Unidos para su destrucción , y luego se coordina el cambio con los nuevos ejemplares. En caso de que no estén en condiciones para continuar circulando, se los incluye en los depósitos regulares.

La letra chica de la Ley de Inocencia Fiscal

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre” para fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales. Tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2005028380551643205?s=20&partner=&hide_thread=false Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

El Banco Nación aceptará todo tipo de billetes

La entidad que preside Darío Wasserman confirmó que aceptará los “dólares del colchón” sin objeciones, debido a la inquietud generada. El organismo financiero indicó que aceptará los billetes una vez que la ley entre en vigencia.

Así que el Banco Nación permitirá que las personas depositen los dólares “cara chica” al igual que todo el resto de los billetes circulantes, sin distinción por diseño o antigüedad.