Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de diciembre

El oficial opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en Banco Nación en el inicio de la última semana del año. El blue se ubica por encima de los $1.500 y el MEP pasó a ser el más barato del mercado.

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.

El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el comienzo de la última semana del año, luego de haber pasado la anterior sin cambios. Tras la Navidad y de una jornada política donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026, el blue se ubica por encima de los $1.500 y el MEP pasa a ser el más barato del mercado.

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios.
A cuánto arrancará el dólar los últimos días del 2025

En materia económica, el Gobierno venía de informar que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos en el cierre del año.

El dólar oficial, sin sobresaltos en el cierre del año.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.452,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.525, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.485,45.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454,50.

