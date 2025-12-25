El Senado tratará el Presupuesto 2026 y el Gobierno negocia a contrarreloj para conseguir su aprobación definitiva

La Libertad Avanza busca que este viernes obtenga la media sanción restante para lograr la "ley de leyes". Sin embargo, un artículo sobre el financiamiento en educación y ciencia tendría el rechazo varios senadores, lo que obligaría que el texto vuelva a la Cámara Baja.

Desde las 12 del mediodía de este viernes, los senadores comenzarán a debatir el proyecto del Presupuesto 2026 que ya cuenta con la media sanción por parte de Diputados. El Gobierno espera lograr la aprobación final de esta iniciativa que considera clave para la definición de la política económica durante el próximo año. Sin embargo, el oficialismo negocia a contrarreloj para conseguir los votos de sus aliados en el recinto.

Si bien La Libertad Avanza confía en que tendrá la cantidad suficiente de apoyos para conseguir la aprobación del Presupuesto, a pocas horas de comenzar la sesión el Gobierno mantiene intensas negociaciones con diferentes senadores y gobernadores por algunos artículos en pugna.

En concreto, hay un artículo del documento aprobado por diputados que, en las últimas horas, se convirtió en un punto de discordia. Se trata del número 30 que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. En ambos casos, desde Provincias Unidas se pusieron firmes y ya amenazaron con abstenerse en la votación en general, de la misma manera que hicieron en la Cámara Baja.

En caso de ser aprobado, el artículo 30 eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional . Pero hay varios radicales que están en contra, como el bonaerense Maximiliano Abad y el catamarqueño Flavio Fama.

Hay que derogar el artículo 30 del Presupuesto que elimina el Fondo de las Técnicas!!!

En caso que en la negativa se sumen el resto de integrantes del bloque y algunos integrantes del peronismo, el artículo quedaría rechazado. De esta manera, el proyecto de la "ley de leyes" tendría que volver a Diputados para ser revalidado y es un asunto que el Gobierno pretende evitar.

Otro punto importante durante la sesión de la Cámara Alta será la cantidad de senadores que ocupen sus bancas en el momento de la votación. Resulta que la aprobación se logrará con la mitad más uno de los presentes, por lo que las ausencias beneficiarían al Gobierno. Desde La Libertad Avanza es lo que esperan que hagan algunos parlamentarios que responden a provincias peronistas, como las bancadas de Convicción Federal o los santiagueños de Gerardo Zamora.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026

del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026 Superavit del 1.5% del

del 1.5% del Crecimiento de la economía del 5%

de la economía del 5% Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.

y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026. Recursos 148,2 billones de pesos

148,2 billones de pesos Gasto total de 148 billones de pesos

de 148 billones de pesos Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos

primario estimado en 2,7 billones de pesos El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales

Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos

65,7 billones de pesos Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

financiarse con el Banco Central. Consumo privado se estima que aumentará 4,9%

se estima que aumentará 4,9% Consumo público se incrementará 4,5 %

se incrementará 4,5 % inversiones aumento del 9,4%

aumento del 9,4% En exportaciones se estima un aumento del 10,6%

se estima un aumento del 10,6% En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

Luis Caputo calmó malestares en la previa de la sesión en el Senado

Otro de los puntos calientes para la sesión del Senado será el proyecto de Inocencia Fiscal que busca blindar a las personas que depositen sus dólares en los bancos. El Gobierno también pretende que está iniciativa sea aprobada mañana, pero un artículo en particular encendió las alarmas, tanto de empresarios como de aliados políticos del oficialismo. Ante esta situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió por redes sociales a dar un mensaje de calma.

Escuchamos a la gente y lo bueno de un Ministro que responde las consideraciones de la gente.



La prioridad: acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo y oportunidades. Nada de multas.



Dejo respuesta de Toto con respecto a Inocencia Fiscal — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 23, 2025

Durante la Nochebuena, Caputo emitió una publicación por su cuenta oficial de la red social X en el que anunció que había logrado un acuerdo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que se puedan hacer correcciones en lo que había generado malestar en el proceso de la reglamentación de la ley. En vez de aplicarse una multa el día del vencimiento del plazo, se enviará un recordatorio por un período máximo de 15 días hábiles. "Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa", señaló el ministro de Economía.

Por último, la jefa de la bancada del oficialismo en el Senado y encargada de las negociaciones en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, respaldó el anuncio de Caputo. "Escuchamos a la gente y lo bueno de un Ministro que responde las consideraciones de la gente. La prioridad: acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo y oportunidades. Nada de multas", sostuvo.