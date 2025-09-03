3 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de septiembre

El dólar oficial opera a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 para la venta tras la intervención del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios luego de que la divisa rozara el techo de la banda de flotación.

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

La advertencia de Maslatón sobre la intervención en el dólar: "Este tipo de planes siempre fracasan"

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", escribió en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $318,63 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios.

El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.340 para la compra y $1.360 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.361.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.372, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.365,62.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.407.

