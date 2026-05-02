Franco Colapinto hizo historia en Miami: igualó su mejor clasificación en Fórmula 1 y largará en el 8º lugar

El piloto argentino logró una gran qualy con el Alpine y largará este domingo desde la cuarta fila, dos puestos por delante de su compañero Pierre Gasly. Así, repitió su mejor ubicación en la máxima categoría: Bakú 2024 con Williams. La pole position fue para Antonelli.

Franco Colapinto clasificó en el 8º lugar para la carrera del domingo del Gran Premio de Miami y logró su mejor ubicación en su historia en la Fórmula 1 : repitió lo hecho en Bakú, Azerbaiyán con el Williams en 2024. El piloto argentino de Alpine largará en la cuarta fila, a partir de las 17, dos puestos por adelante de su compañero Pierre Gasly .

Colapinto se mostró ilusionado tras el 8º puesto en la qualy para la Sprint de Miami: "Siento que encontramos el rumbo"

En tanto, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, hizo la pole position en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad. El piloto de 19 años, logró la tercera 'pole' de su carrera en la F1 y superó al holandés Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

El pilarense, de 22 años, cerró una de las mejores qualys del año y acompañó el rendimiento de la escudería francesa que metió a sus dos monoplazas en la Q3, algo que no pasaba desde el Gran Premio de España, en 2024 (Gasly-Ocon en 7º y 8º lugar). Colapinto se posicionó en el octavo lugar con un tiempo de 1:28.762, mientras que su compañero en Alpine quedó décimo a más de dos décimas (1:28.988).

En el arranque de la Q1, el bonaerense hizo una gran vuelta y finalizó en la décima ubicación, gracias a un tiempo de 1:29.584, muy por encima de su compañero Pierre Gasly, quien pasó con lo justo a la Q2 en el puesto 15 con 1:29.914. Quienes quedaron fuera en el primer corte fueron Arvin Lindblad (Racing Bulls), Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas y Checo Pérez (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi).

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Ya en la segunda parte de la clasificación, al piloto de Alpine le alcanzó con una primera gran vuelta para quedar 9º y volver a meterse entre los diez mejores, como en la qualy de la carrera Sprint. Con un tiempo de 1:28.975 fue suficiente pasar a la Q3, principal objetivo del argentino. Además, Gasly también avanzó tras quedarse con el décimo y último lugar clasificatorio.

La mayor esperanza argentina en el automovilismo había iniciado la jornada de sábado con un décimo puesto en la carrera Sprint, de 19 vueltas, donde se vio perjudicado por un toque en la largada con el múltiple campeón del mundo Max Verstappen, tras salir en el octavo lugar. Durante toda la competencia, se mantuvo detrás de su compañero Pierre Gasly, sin embargo en las últimas vueltas fue superado por Isack Hadjar de Red Bull.

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Gran Premio de Miami: a qué hora es la carrera principal y cómo verlo en vivo

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir la carrera sprint del Gran Premio de Miami a través de Fox Sports y la plataforma digital Disney + Premium.

Domingo 3/5

Carrera: 17

Mirá el resumen de la gran clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miaimi de Fórmula 1