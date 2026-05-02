El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi: "Jugar en River"

La familia de Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez vive momentos de incertidumbre, ya que el delantero del Galatasaray no renovaría su contrato y está barajando varias posibilidades. La modelo opinó que "tiene que jugar en River", según trascendió desde el entorno de los famosos.
El delantero termina su relación con el club turco y en junio de 2026 el pase quedará en su poder, por lo que se conoció la insistencia de la actriz para volver a la Argentina donde ambos tienen su familia.
El tema surgió del periodista deportivo Gustavo López: “Ahora se le termina el contrato en Galatasaray. Veremos qué tiene ganas de hacer, si quiere venir a Argentina a compartir con el resto de la familia o si quiere seguir en otra liga porque puede jugar en cualquier lado”, detalló el comentarista.
El vínculo con el país es importantísimo, ya que Wanda Nara vive acá con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con el rosarino. Mientras la China tiene a Rufina, hija de Nicolás Cabré, y Amancio y Magnolia, fruto de la relación de la cantante con el actor Benjamín Vicuña.
Los hijos de Suárez viven con ella en Estambul, pero tienen que coordinar varias rutinas con los padres para que el vínculo siga a pesar de la distancia, por eso todos los ojos apuntan hacia Buenos Aires.
¿Comenzó el operativo retorno?
A pesar de que Mauro Icardi ve con simpatía el destino de Italia, por las propuestas que podrían venir de la Juventus, aparentemente el deseo de la China Suárez por volver a la Argentina es la apuesta más firme. Su amistad con el presidente de River, Jorge Pablo Brito, volvería a ser titular en un equipo de renombre en Sudamérica y recuperaría el contacto diario con sus hijas.