Donald Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba tras finalizar su ofensiva en Irán

El presidente estadounidense dio un discurso donde se refirió a la posibilidad de enviar al portaaviones USS Abraham Lincoln a sus costas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "tomar casi de inmediato" a Cuba y forzar su rendición , después de finalizar la ofensiva contra Irán . En modo de broma aseguró que los cubanos dirán "muchas gracias, nos rendimos" después de ver al portaaviones USS Abraham Lincoln en sus costas.

Durante un discurso que dio Trump en una cena privada en West Palm Beach, Florida, contó que tomará el control de Cuba "casi de inmediato" y explicó que el gobierno cubano "tiene problemas".

Sin embargo, a modo de broma aclaró que le gustaría "terminar un trabajo" , en relación a la guerra que lleva contra Irán en Medio Oriente, que ya lleva más de 40 días de conflicto.

En esa línea expresó que " de regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, haremos que se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba.

"Y dirán “muchas gracias nos rendimos", expresó sobre cómo sería la reacción de las autoridades cubanas al observar el despliegue estadounidense.

Cabe recordar que Trump impidió las exportaciones de petróleo a la islas del Caribe, después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro en Venezuela, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con represalia a los países que les envíen crudo.

En estos momentos Estados Unidos y Cuba mantienen ciertos acuerdos vigentes que los alejan de una posible intervención militar por parte de Washington: en materia migratoria, en cooperación en áreas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Caribe.

Cuba responde a las amenazas de Donald Trump: "No hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar"

Luego de ordenar un bloque petrolero, Donald Trump había lanzado una amenaza al pueblo cubano: "Estoy dispuesto a tomar Cuba". En ese contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel dio señales de una posible negociación en fase preliminar con el mandatario republicano y aseguró a un medio de ese mismo país que "no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar".

“No hay pretexto, no hay excusa para que el Gobierno norteamericano recurra a la agresión militar como una forma de resolver nuestras diferencias”, lanzó el presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista a la revista estadounidense Newsweek. En medio de la crisis económica cubana debido al bloqueo petrolero de la región ordenado por Trump, el Gobierno cubano busca una solución diplomática que los aleje de una confrontación.

“Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos”, indicó Miguel Díaz-Canel. Con respecto a los contactos con Washington, el mandatario cubano consideró que “el diálogo es posible” y que con diplomacia se pueden conseguir “algunos acuerdos”, pero admitió que "lo ve difícil”.