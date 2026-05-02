El ex participante mantiene una rutina alejada del foco mediático, combinando trabajo, música y espacios de introspección entre Salta y Buenos Aires.

A tres años de haberse consagrado como ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio atraviesa una etapa marcada por decisiones que lo alejan del circuito mediático tradicional . Su presente contrasta con el nivel de exposición que alcanzó durante el reality, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas del programa conducido por Santiago del Moro.

A pesar de su popularidad, elige evitar el contacto mediático y rechaza propuestas que no se alinean con sus principios.

El joven oriundo de Salta optó por sostener un perfil bajo , priorizando una rutina centrada en actividades personales y laborales que responden a sus propios intereses. En lugar de capitalizar su popularidad con una presencia constante en televisión, eligió un camino más reservado, enfocado en su desarrollo como modelo y en su vida cotidiana .

Su presente también está atravesado por prácticas vinculadas a la introspección y el bienestar . Entre ellas, se destacan sus visitas frecuentes a la iglesia San Benito , donde busca un espacio de tranquilidad, y su vínculo con la música , una actividad que forma parte de su día a día aunque se mantenga en un ámbito personal.

Cómo es la nueva vida de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano

El ex participante mantiene una rutina que combina trabajo y momentos de introspección, con una presencia dividida entre Salta y Buenos Aires. Recientemente recibido de abogado, continúa desarrollando su carrera profesional mientras participa en campañas vinculadas al modelaje, seleccionando cuidadosamente cada propuesta.

En paralelo, sostiene un perfil reservado en su vida cotidiana. Según trascendió, suele frecuentar la iglesia San Benito, donde se lo ha visto sentado en las escalinatas o en la entrada, muchas veces con gorra para evitar ser reconocido. Allí también se dedica a tocar la guitarra, una de sus actividades personales más recurrentes.

Su relación con la exposición pública es limitada. De acuerdo a testimonios difundidos en televisión, responde de manera breve cuando es abordado por seguidores y evita extenderse en conversaciones. A pesar de su popularidad, continúa priorizando la discreción y mantiene una actitud coherente con la personalidad que mostró durante su paso por el programa.

En el plano digital, su impacto sigue vigente. Se mencionó que al iniciar transmisiones en plataformas como YouTube, puede convocar rápidamente a miles de personas, lo que refleja el interés sostenido del público. Sin embargo, esa visibilidad no se traduce en una estrategia mediática constante.

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Además, ha rechazado diversas propuestas laborales que no coinciden con sus valores, incluyendo ofertas vinculadas a determinados rubros comerciales. Esta postura refuerza su decisión de construir un recorrido profesional alineado con sus convicciones personales, manteniendo una distancia clara respecto de la exposición masiva.