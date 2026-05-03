3 de mayo de 2026 Inicio
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Qué sucede con el lunes 4 de mayo en Argentina: ¿es feriado?

A continuación, despejamos las dudas sobre el alcance de esta fecha y te explicamos por qué muchos servicios frenarán este día.

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Varios trabajadores tendrán Feriados extras durante este mes

Varios trabajadores tendrán Feriados extras durante este mes

  • A nivel nacional, el lunes 4 de mayo es un día hábil tradicional para la administración pública, los bancos y el comercio.

  • En San Carlos de Bariloche se celebra el 124° aniversario, consolidándose como el principal centro turístico de la Patagonia.

  • En Villa Mazasta también se festeja su fundación, movilizando a toda la comunidad regional.

  • Las oficinas municipales, dependencias judiciales y escuelas de estos distritos permanecerán cerradas.

Hasta fin de año sólo el mes de septiembre no tendrá feriados.
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Cuántos feriados con fin de semana largo quedan en 2026 después del Día del Trabajador

La incertidumbre sobre el calendario de Feriados de este inicio de mayo de 2026 ha crecido entre quienes buscan extender el descanso tras el Día del Trabajador. Luego de un viernes 1 de mayo que permitió a la mayoría de los argentinos disfrutar de un fin de semana largo, surge la duda recurrente sobre la naturaleza del lunes 4 de mayo.

A diferencia de lo que ocurre en otros países o en fechas de conmemoraciones nacionales inamovibles, el primer lunes de mayo en Argentina no figura como feriado nacional en el cronograma oficial del Ministerio del Interior para este año. Sin embargo, la dinámica de los asuetos locales y las festividades regionales en algunas provicias del país suele generar excepciones que afectan a comunidades específicas.

Qué pasa con el feriado del lunes 4 de mayo

feriado

Aunque el calendario nacional marca el regreso a la actividad para la gran mayoría de los argentinos, el lunes 4 de mayo será una jornada de descanso para dos importantes comunidades del país. Debido a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales, San Carlos de Bariloche (Río Negro) y Villa Maza (Adolfo Alsina, Buenos Aires) han establecido feriados locales.

Al coincidir apenas unos días después del Día del Trabajador, los residentes de estas zonas podrán disfrutar de un fin de semana "extra largo" de cuatro días consecutivos, ideal para el descanso y las celebraciones comunitarias.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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