"Nunca había conectado así": una ex Gran Hermano confirmó su nuevo romance luego de una separación escandalosa Entre risas y confesiones, la mediática reveló a Daniela Celis que volvió a apostar al amor con un misterioso joven al que bautizó como "el chico J". + Seguir en







La famosa prefiere mantener a su nuevo amor en el anonimato. red

La exparticipante de Gran Hermano Coty Romero volvió a la Argentina, después de un escandaloso paso por el reality español La Cárcel de los Gemelos, decidió volver a recuperar la paz y se alejó de los medios por el momento. "Nunca había conectado así...", reveló recientemente.

La correntina habló de su nuevo amor, que no es mediático, en el streaming La noche de los ex, donde le confesó a su amiga Daniela Celis que su corazón ya no está solo, tras la ruptura con Nacho Castañares que conoció en la casa de Telefe.

Aunque la pareja de Coty y Nacho fue una de las más queridas del medio, ella reconoció que la fama no la ayudó en sus posteriores relaciones: “Me costó mucho que me llame la atención alguien, por eso creo que me relacioné con gente de mi mismo ámbito”.

Romero lo bautizó como "el chicho J", tratando de que todo quede lejos de las cámaras, para cuidarlo del ojo público: "Todavía no me había pasado de conectar con alguien así de lindo, de sentir que quiero cuidar el vínculo que se está formando”. La ex jugadora se mostró consciente de que la sobreexposición fue, en gran parte, lo que desgastó sus historias anteriores.

Embed COTY LE PEGÓ UNA TROMPADA A LA PALACE



La transmisión de la #CarcelGemelos6 está cortada hace más de 20 minutos, parece que esta pelea escaló y se agarraron entre todos https://t.co/zUfIuaSAS5 pic.twitter.com/RT7opDnx2R — tronk (@TronkOficial) April 18, 2026

Coty y su expulsión de la La casa de los gemelos Coty Romero fue expulsada disciplinariamente del reality show español La Cárcel de los Gemelos Dúo en abril de 2026, luego de agredir físicamente a una compañera Palace con una trompada. El incidente ocurrió durante una fuerte discusión en plena madrugada y su cumpleaños, tras una semana de alta tensión.