Pese al anuncio de Trump, Irán cree "probable" la reanudación de la guerra con Estados Unidos

El subcomandante del centro de mando del Ejército iraní, Mohammad Jafar Asadi, aseguró que Washington “no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”.

La guerra entre Estados Unidos e Irán comenzo el 28 de febrero pasado.

Irán amenazó con la posibilidad de volver a reactivar la guerra con Estados Unidos luego de estancamiento de las conversaciones de paz y las observaciones del presidente Donald Trump a la última propuesta iraní en las negociaciones.

Trump comunicó al Congreso que considera que el conflicto con Irán "terminó": "Las hostilidades han cesado"

El subcomisario del centro de mando del Ejército iraní, Mohammad Jafar Asadi, aseguró que “es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos” ya que las pruebas demuestran que desde Washington “no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo” , según reportó la agencia de noticias iraní Fars, afín al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Dichas afirmaciones llegan después que el líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Khamenei, reivindicara que el país persa se consolidó “como potencia militar” al definir “la identidad iraní-islámica e inculcarla lo más profundamente posible en la mente y el alma de la juventud”.

En ese sentido, Yousef Pezeshkian, el asesor e hijo del presidente de Irán, planteó distintos escenarios sobre el desenlace de la guerra, señalando que más allá que el país sufrió daños, ganó prestigio internacional. “Irán se ha visto perjudicado económicamente debido a los daños en la infraestructura y en su capacidad de gestión debido a la pérdida de sus mejores fuerzas, pero en términos de credibilidad y posición global se ha beneficiado hasta ahora”, sostuvo Pezeshkian en su canal de Telegram.

La opinión de Donald Trump sobre las negociaciones con Teherán

La respuesta de Irán llega después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Norteamérica no abandonará las negociaciones con Teherán hasta alcanzar un acuerdo definitivo y descartó cualquier retirada anticipada que implique retomar el proceso en el futuro.

“No vamos a irnos temprano y luego tener que volver cuando el problema resurja en tres años”, sostuvo el mandatario estadounidense durante un discurso en Florida y agregó: “No están cumpliendo con el tipo de acuerdo que necesitamos, y vamos a hacer que esto se haga correctamente”.

Por su parte Trump describió a Irán como una potencia militar desmantelada al considerar que el país no cuenta con armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.