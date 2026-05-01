1 de mayo de 2026 Inicio
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Actividad económica de marzo: los sectores que ganaron, perdieron y un dato clave que preocupa al Gobierno

Los números del tercer mes del año mantienen el ritmo de "dos velocidades": mientras el agro con la soja lideran una recuperación, la industria del consumo se mantiene estancada. Por su parte, la confianza del consumidor cayó más de 10% contra el último trimestre.

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La producción industrial de marzo cayó 4% respecto a febrero. 

La producción industrial de marzo cayó 4% respecto a febrero. 

Un reciente estudio de actividad económica de marzo anticipa resultados dispares, con sectores que ganaron, perdieron; y muestra un dato clave que preocupa al Gobierno. Mientras el agro con la soja lideran una recuperación, la industria del consumo sigue estancada. De esta manera, se mantiene el ritmo de "dos velocidades" donde, en el mercado interno, la confianza del consumidor cayó en abril un 10, 6%, en relación al último trimestre.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
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Así lo reflejan los resultados del semáforo de actividad realizado por la consultora Econviews que analiza los distintos aspectos y sectores de la industrial local con señales de alarma y tranquilidad.

En comparación al trimestre previo, la producción industrial refleja una caída del -4.0% en febrero, con una tendencia negativa del -1.9% respecto al trimestre anterior. Por su parte, la faena vacuna retrocedió 1% en relación al periodo.

actividad económica marzo.

En lo que respecta a los datos brindados sobre marzo, el retroceso más marcado ocurrió en el consumo de cemento, que bajó un -3.1%. También cayeron los préstamos comerciales en términos reales (-1.6%), los préstamos en pesos al sector privado (-1.0%), la venta de nafta (-0.7%) y los préstamos al consumo (-0.3%).

El dato que preocupa al Gobierno es la Confianza del Consumidor (CC). El trabajo de la consultora muestra el primer dato de abril el cual refleja una caída del 5,7%, respecto a marzo, llevando una merma acumulada frente al trimestre previo del -10.6%.

Los sectores que crecieron

El semáforo de actividad de Econviews marca que en marzo, los sectores más dinámicos fueron la molienda de soja y las liquidaciones del agro, ambos con un salto del 27.4%. Les siguieron las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires con un 21.1%, las exportaciones FOB (+19.8%) y la producción de acero (+18.0%).

También mostraron subas la producción de autos (+11.1%), la producción de harina (+9.5%), el patentamiento de autos (+6.8%) y el consumo de electricidad (4.7%)

Otros rubros con saldo positivo fueron el índice Construya (+4.6%), la producción de gas (+4.5%), la faena vacuna (3.5%), los aportes a la seguridad social (+2.1%), el patentamiento de motos (+2.0%) y la producción de petróleo (1.6%).

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