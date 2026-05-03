3 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES paga $492.366 por única vez en mayo 2026: de qué se trata

La prestación que ofrece el organismo previsional se entrega una sola vez y requiere acreditar el proceso legal correspondiente. Quiénes pueden acceder a este monto.

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 (ANSES) prosigue con el calendario completo de pagos de mayo de 2026.

 (ANSES) prosigue con el calendario completo de pagos de mayo de 2026.

ANSES
  • ANSES confirmó un pago extraordinario superior a los $470.000 para un grupo específico de beneficiarios.

  • El monto corresponde a una asignación única vinculada a procesos de adopción legal.

  • Algunas familias pueden sumar este ingreso junto con otras prestaciones sociales vigentes.

  • El trámite debe iniciarse entre los dos meses y dos años dictada la sentencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para las Prestaciones de Pago Único que se abonarán durante el quinto mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó aumentos y beneficios adicionales para ciertos grupos. 
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En mayo, estará disponible un pago extraordinario superior a los $470.000 destinado a quienes cumplan determinadas condiciones dentro del sistema previsional. Se trata de uno de los montos más elevados que ofrece, correspondiente a una asignación de pago único pensada para acompañar económicamente un momento clave dentro de la vida familiar.

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio en cuestión corresponde a la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) que se entrega una sola vez. La finalidad de este ingreso es asistir a familias que hayan completado legalmente un proceso de adopción, brindando respaldo ante los gastos asociados a esta instancia.

SUAF ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

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Para saber cuáles son los requisitos para solicitar el beneficio por adopción, quiénes están habilitados para cobrarlo, se puede ingresar a la página web de ANSES o consultar mediante sus canales oficiales de contacto.

En caso de cumplir con los requisitos, el paso a paso para realizar el trámite es sencillo y se realiza 100% online. Es requisito fundamental que el ingreso del grupo familiar (IGF) no supere los topes máximos vigentes al momento de la solicitud y que el trámite se inicie dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia de adopción.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en mayo 2026

ANSES DINERO
Qué grupo cobra más de $121.000 en febrero

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Con el último ajuste por movilidad del 3,4% aplicado para el mes de mayo, los montos de las asignaciones extraordinarias se han incrementado. En particular, la Asignación por Adopción se posiciona como la prestación de pago único más alta otorgada por el organismo.

El pago en mayo es de $492.366, una cifra que cuenta por cada niño o niña adoptado y que se deposita de forma directa en la cuenta bancaria del titular tras la validación de la documentación pertinente.

Cómo acceder a las Asignaciones de Pago Único de ANSES en mayo 2026

El proceso para solicitar este beneficio es totalmente gratuito y puede gestionarse de forma remota para mayor comodidad de los usuarios. Para acceder a los $492.366, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén al día en la plataforma Mi ANSES.
  2. Contar con la partida de nacimiento del menor con la anotación de la adopción o, en su defecto, el testimonio de la sentencia de adopción.
  3. Ingresar a "Atención Virtual" o presentarse con turno previo en una oficina de ANSES.

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