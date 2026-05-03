ANSES paga $492.366 por única vez en mayo 2026: de qué se trata

La prestación que ofrece el organismo previsional se entrega una sola vez y requiere acreditar el proceso legal correspondiente. Quiénes pueden acceder a este monto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para las Prestaciones de Pago Único que se abonarán durante el quinto mes del año.

En mayo, estará disponible un pago extraordinario superior a los $470.000 destinado a quienes cumplan determinadas condiciones dentro del sistema previsional. Se trata de uno de los montos más elevados que ofrece , correspondiente a una asignación de pago único pensada para acompañar económicamente un momento clave dentro de la vida familiar.

El beneficio en cuestión corresponde a la Asignación por Adopción , una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) que se entrega una sola vez. La finalidad de este ingreso es asistir a familias que hayan completado legalmente un proceso de adopción, brindando respaldo ante los gastos asociados a esta instancia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

Para saber cuáles son los requisitos para solicitar el beneficio por adopción , quiénes están habilitados para cobrarlo, se puede ingresar a la página web de ANSES o consultar mediante sus canales oficiales de contacto.

En caso de cumplir con los requisitos, el paso a paso para realizar el trámite es sencillo y se realiza 100% online. Es requisito fundamental que el ingreso del grupo familiar (IGF) no supere los topes máximos vigentes al momento de la solicitud y que el trámite se inicie dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia de adopción.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en mayo 2026

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Con el último ajuste por movilidad del 3,4% aplicado para el mes de mayo, los montos de las asignaciones extraordinarias se han incrementado. En particular, la Asignación por Adopción se posiciona como la prestación de pago único más alta otorgada por el organismo.

El pago en mayo es de $492.366, una cifra que cuenta por cada niño o niña adoptado y que se deposita de forma directa en la cuenta bancaria del titular tras la validación de la documentación pertinente.

Cómo acceder a las Asignaciones de Pago Único de ANSES en mayo 2026

El proceso para solicitar este beneficio es totalmente gratuito y puede gestionarse de forma remota para mayor comodidad de los usuarios. Para acceder a los $492.366, los interesados deben seguir estos pasos: