El Banco Central cerró el mejor mes del año: compró casi u$s2.800 millones, aunque las reservas cayeron La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 78ª jornada consecutiva, pero no logró engrosar las reservas brutas internacionales: cayeron en u$s798 millones por pagos de deuda. Por + Seguir en







La entidad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria cayeron por movimientos puntuales: bajaron u$s798 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s207 millones en su 78ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.151 millones en el año, de los cuales u$s2.769 millones corresponden a abril, el mayor saldo mensual en lo que va del año.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales perforaron el piso de los u$s45.000 millones y se ubicaron en los u$s44.483 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 71% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la baja en las reservas respondió principalmente al pago de u$s244 millones correspondientes a BOPREAL, mientras que el resto se explicó por los habituales movimientos de fin de mes.

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