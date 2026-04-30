30 de abril de 2026 Inicio
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El Banco Central cerró el mejor mes del año: compró casi u$s2.800 millones, aunque las reservas cayeron

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 78ª jornada consecutiva, pero no logró engrosar las reservas brutas internacionales: cayeron en u$s798 millones por pagos de deuda.

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La entidad monetaria continúa con su racha compradora.

La entidad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria cayeron por movimientos puntuales: bajaron u$s798 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s207 millones en su 78ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.151 millones en el año, de los cuales u$s2.769 millones corresponden a abril, el mayor saldo mensual en lo que va del año.

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La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales perforaron el piso de los u$s45.000 millones y se ubicaron en los u$s44.483 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 71% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la baja en las reservas respondió principalmente al pago de u$s244 millones correspondientes a BOPREAL, mientras que el resto se explicó por los habituales movimientos de fin de mes.

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La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

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