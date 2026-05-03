3 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES entrega $141.286 a embarazadas: de qué se trata

Mujeres y personas que estén atravesando el proceso de gestación pueden recibir la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que para la Administración Nacional de la Seguridad Social.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó aumentos y beneficios adicionales para ciertos grupos. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó aumentos y beneficios adicionales para ciertos grupos. 


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  • ANSES confirmó el pago de $141.286 para personas gestantes a través de la AUE en mayo de 2026.
  • El monto se actualiza con un incremento del 3,4% según la movilidad vigente.
  • El beneficio está destinado a embarazadas en situación de vulnerabilidad o sin empleo formal.
  • El calendario de pagos comienza el 11 de mayo y se organiza por terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el esquema de pagos de mayo 2026 y, dentro de ese cronograma, se destaca la acreditación de $141.286 para titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Este monto refleja la actualización aplicada por movilidad, en línea con la inflación de marzo medida por el INDEC, y se inscribe dentro de la política de ajustes mensuales que rige desde el año pasado.

 (ANSES) prosigue con el calendario completo de pagos de mayo de 2026.
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AUE ANSES

El inicio del calendario, previsto para el 11 de mayo, marca el comienzo de los depósitos para todas las prestaciones, incluida la AUE, que mantiene su lógica de pago segmentado según la terminación del DNI. En ese marco, la fecha toma relevancia porque ordena el acceso a los haberes y permite prever cuándo estará disponible el dinero en cada cuenta.

AUE de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUE está orientada a mujeres y personas gestantes que no cuentan con empleo registrado o atraviesan una situación de vulnerabilidad social. También alcanza a quienes se desempeñan en la economía informal y no tienen cobertura de salud. El objetivo del programa es acompañar el embarazo con un ingreso mensual y asegurar el cumplimiento de controles médicos, condición necesaria para sostener el beneficio.

Monto de la AUE de ANSES en mayo 2026

En mayo, el valor total de la AUE asciende a $141.286 tras el aumento del 3,4%, según el dato de inflación de marzo publicado por el INDEC. Como ocurre con otras asignaciones, ANSES deposita de manera mensual el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acreditan los controles de salud y el nacimiento. Además, quienes perciben la AUE pueden acceder a la Prestación Alimentar, un complemento que refuerza el ingreso destinado a cubrir necesidades básicas vinculadas a la alimentación.

AUE ANSES

AUE de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El cronograma de la Asignación Universal por Embarazo para este mes se organiza según la terminación del DNI, de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

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