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Se filtró cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

La gala dejó una escena curiosa entre estas dos figuras del espectáculo. La cordialidad fue protagonista en la pintoresca noche.

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

  • La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda reunió nuevamente a una de las exparejas más observadas del espectáculo argentino.
  • Ambos fueron reconocidos durante la premiación y compartieron una ubicación cercana dentro del evento.
  • Testigos revelaron cómo fue la interacción entre las figuras durante uno de los cortes de la transmisión.
  • El episodio dejó en evidencia un vínculo cordial y distendido pese a su historia sentimental.

La presencia de Benjamín Vicuña y Pampita en los Premios Martín Fierro de la Moda generó gran expectativa debido al reencuentro público de una de las exparejas más mediáticas del ambiente artístico. Durante la gala, ambos coincidieron en una ceremonia cargada de figuras destacadas de la industria.

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.
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Los dos fueron premiados en distintas categorías y compartieron una cercanía física dentro del evento, lo que generó curiosidad sobre cómo sería su trato en un contexto de alta exposición. Aunque existían especulaciones sobre posibles tensiones, versiones surgidas desde el lugar describieron una escena muy distinta, marcada por la naturalidad y el buen vínculo.

Benjamín Vicuña y Pampita.jpg

Así fue el cruce entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

Durante la ceremonia organizada por APTRA, Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales, mientras que Benjamín Vicuña recibió el reconocimiento al mejor estilo en ficción. La disposición de sus mesas los ubicó a escasa distancia, con apenas una persona entre ambos.

Nancy Duré, integrante del jurado, relató en “Puro Show” que durante una pausa del evento pudo observar una conversación cordial entre los dos. “En el corte pude presenciar un diálogo maravilloso que muestra lo bien que se llevan como expareja”, aseguró.

Benjamín Vicuña Pampita

Según su testimonio, el intercambio se produjo cuando Pampita comentó entre risas: “Nos tenemos que ir porque Bauti quedó como niñero, esos chicos están sin padre”. El momento permitió ver una relación madura y relajada, dejando atrás versiones de incomodidad y mostrando que mantienen una convivencia en armonía.

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