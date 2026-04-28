Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de abril: colocó $8,11 billones y logró un rollover del 102,15% sobre vencimientos por $7,9 billones, tras recibir ofertas por $9,19 billones, en una licitación clave para estirar plazos y renovar la confianza en el inversor. Además, logró captar u$s700 millones tras la colocación de los bonos en dólares AO27 y AO28.
La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación estuvo mayormente demandada en el título de tasa fija de junio (LECAP), que captó $4,94 billones, a un 2,10% con una tasa mensual (TEM) de 28.32% TIREA.
Por otro lado, los títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2028, el A027 y A028, recaudaron cada uno u$s350 millones, a tasas de 5,16% y 8,77% respectivamente. En ambos casos, se registró un leve aumento de las tasas respecto a la subasta previa. El resultado indica que el mercado sigue manteniendo un alto grado de precaución sobre los vencimientos que caerán dentro de un próximo mandato presidencial.
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"La extensión de duration de la cartera licitación más canje fue de 1,5 años", confirmó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. A su vez, se adjudicaron bonos CER con vencimiento al 29 de septiembre de 2028 (TZXS8) por $1,04 billones, con una TIREA del 8,41%, mientras que el instrumento TAMAR (TMG28) captó $1,03 billones, con un margen de 6,90%. En el segmento vinculado a la cotización del dólar oficial, se colocó un bono dólar linked (D30S6) por $0,16 billones, con una TIREA del 2,52%.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el miércoles, hasta las 13, la Secretaría de Finanzas abrirá una segunda rueda exclusiva para los bonos AO27 y AO28 al precio de corte fijado este martes, con un cupo adicional de u$s100 millones por tramo.