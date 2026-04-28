28 de abril de 2026 Inicio
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Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

La Secretaría de Finanzas adjudicó $8,11 billones y logró un rollover del 102,15% sobre vencimientos por $7,9 billones. Además, colocó u$s700 millones en el AO27 y en el AO28, en la antesala de un nuevo pago al FMI.

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El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Télam

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de abril: colocó $8,11 billones y logró un rollover del 102,15% sobre vencimientos por $7,9 billones, tras recibir ofertas por $9,19 billones, en una licitación clave para estirar plazos y renovar la confianza en el inversor. Además, logró captar u$s700 millones tras la colocación de los bonos en dólares AO27 y AO28.

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y absorbió pesos.
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La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación estuvo mayormente demandada en el título de tasa fija de junio (LECAP), que captó $4,94 billones, a un 2,10% con una tasa mensual (TEM) de 28.32% TIREA.

Por otro lado, los títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2028, el A027 y A028, recaudaron cada uno u$s350 millones, a tasas de 5,16% y 8,77% respectivamente. En ambos casos, se registró un leve aumento de las tasas respecto a la subasta previa. El resultado indica que el mercado sigue manteniendo un alto grado de precaución sobre los vencimientos que caerán dentro de un próximo mandato presidencial.

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"La extensión de duration de la cartera licitación más canje fue de 1,5 años", confirmó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. A su vez, se adjudicaron bonos CER con vencimiento al 29 de septiembre de 2028 (TZXS8) por $1,04 billones, con una TIREA del 8,41%, mientras que el instrumento TAMAR (TMG28) captó $1,03 billones, con un margen de 6,90%. En el segmento vinculado a la cotización del dólar oficial, se colocó un bono dólar linked (D30S6) por $0,16 billones, con una TIREA del 2,52%.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el miércoles, hasta las 13, la Secretaría de Finanzas abrirá una segunda rueda exclusiva para los bonos AO27 y AO28 al precio de corte fijado este martes, con un cupo adicional de u$s100 millones por tramo.

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