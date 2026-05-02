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Gran Hermano: las encuestas marcan quién es el próximo participante eliminado de Telefe

Los seguidores del reality marcaron una puja entre tres participantes para dejar la casa este lunes, aunque puede haber sorpresas del voto del público.

Santiago del Moro

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

La tensión en Gran Hermano Generación Dorada se vive en las redes, que marcan tendencia sobre quién será el próximo participante eliminado de Telefe. La decisión final se sabrá este lunes, entre los 10 jugadores que quedaron en placa.

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.
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Los nominados a quedar afuera de la casa más famosa del país son: Danelik, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juanicar, Gladys La Bomba Tucumana, Luana Fernández, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino.

Entre los candidatos a quedar afuera del juego, hay 3 que quedaron en la mira de los usuarios, que votaron negativamente. Según el análisis de los estudiosos del ciclo entre los principales señalados están Nazareno Pompei, que lidera cómodamente la intención de voto para abandonar la casa con un 55,1%.

Le sigue Eduardo Carrera, que mediante un escándalo famliar mediante, que lo dejó como un "padre ausente", se ubica en segundo lugar con el 28,3%,. Finalmente, Danelik completa el podio con el 14,1%.

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En cuanto al resto de los nominados, entre las que están las figuras de La Bomba Tucumana y Colmenares, apenas sumar el 2,5% entre todas. De acuerdo a esta tendencia la pelea final se librará entre Nazareno y Eduardo.

En las últimas hubo movimientos estratégicos de algunos participantes de la casa contra Eduardo para su próxima salida. El veredicto final estará a cargo de Santiago del Moro, que será el encargado de revelar los números definitivos del público.

¿Quiénes fue el último eliminado de Gran Hermano?

Hasta el 2 de mayo de 2026 en Gran Hermano Generación Dorada, el eliminado más reciente es Brian Sarmiento, quien dejó la casa tras perder el versus contra Yisela "Yipio" Pintos con el 54,2% de los votos del público. Esta semana Solange Abraham fue expulsada de la casa por decisión del Big por no aceptar las reglas del juego. Ella aseguró que estaba feliz por volver a ver a su familia, tema que la tenía muy angustiada adentro de la casa.

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