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Una famosa modelo argentina se separó tras 9 años de relación: ¿qué sucedió?

El final del vínculo se llevó a cabo de manera respetuosa buscando priorizar el bienestar de ambos y la estabilidad emocional.

La ruptura se concretó hace aproximadamente un mes.

La ruptura se concretó hace aproximadamente un mes.

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  • La figura mediática decidió finalizar su matrimonio tras casi una década de convivencia.
  • El vínculo atravesó varias crisis previas antes de llegar a una ruptura definitiva.
  • La separación se produjo de manera consensuada, sin conflictos públicos ni terceros involucrados.
  • Ambas partes mantienen una relación cordial pese al desgaste acumulado con el paso del tiempo.

Silvina Escudero puso fin a su relación con Federico después de nueve años en pareja, en una decisión que sorprendió por el perfil reservado con el que se manejó la noticia. La ruptura se dio en un contexto de desgaste progresivo y sin escándalos.

Silvina Escudero habló de su separación.
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La historia sentimental ya venía atravesando momentos complejos desde tiempo atrás, con crisis recurrentes que, aunque en varias ocasiones lograron superar, terminaron erosionando el vínculo. Finalmente, ambos prefirieron cerrar esta etapa de forma madura y en buenos términos.

Lejos de polémicas mediáticas, la decisión se desarrolló de manera privada y consensuada, marcando una diferencia respecto de otras separaciones del espectáculo que suelen estar atravesadas por conflictos visibles.

Silvina escudero y novio

Cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de relación

Según trascendió, la ruptura se concretó hace aproximadamente un mes, cuando Federico dejó el hogar que compartían. Pese a eso, ambos continúan viviendo dentro del mismo complejo residencial en Nordelta, lo que refleja el tono respetuoso con el que manejaron la situación.

Durante el proceso, no hubo terceros involucrados ni episodios conflictivos que precipitaran el final. “No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, señalaron al abordar públicamente las razones de la separación.

Incluso antes de tomar la decisión definitiva, la pareja había intentado recomponer el vínculo, incluyendo un viaje juntos a Brasil. Pese a eso, los esfuerzos no alcanzaron para revertir una crisis que se había vuelto sostenida con el tiempo.

Ángel de Brito, luego de dialogar con la modelo, aseguró: “Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno”, destacando el carácter pacífico del cierre.

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