2 de mayo de 2026 Inicio
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Boca empata 0-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero

Tras la derrota en Brasil por la Copa Libertadores, el Xeneize busca terminar primero en la zona A: precisa ganarle al Ferroviario y esperar el resultado de Estudiantes, que visita a Platense.

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El Ferroviario recibe al Xeneize.

El Ferroviario recibe al Xeneize.

Boca empata 0-0 con Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona A del torneo Apertura 2026. El árbitro del encuentro es Nazareno Arasa, mientras que el VAR está a cargo de Lucas Novelli.

Boca jugará en Santiago del Estero frente a Central Códova desde las 16:15.
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Tras la derrota 1-0 con Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores, que significó el final de la racha de 14 partidos invicto del Xeneize, el equipo de Claudio Úbeda afronta este encuentro pendiente, ya que la jornada 9 se había postergado por el paro decretado por la AFA.

El conjunto boquense realizará una rotación de nombres debido a que el martes visitará a Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, por la cuarta fecha de la Libertadores. Por esa razón, el DT le da lugar a algunos futbolistas con menor rodaje como el chileno Williams Alarcón y el paraguayo Ángel Romero.

Claudio Úbeda - Boca
&Uacute;beda realizar una rotaci&oacute;n de apellidos para este duelo.

Úbeda realizar una rotación de apellidos para este duelo.

Boca se ubica en la segunda posición con 27 puntos, uno menos que Estudiantes de La Plata, que esta noche visita a Platense en Vicente López. Una situación que genera la búsqueda del triunfo del elenco de la Ribera para intentar quedar en el primer lugar y definir como local las series de playoffs.

Central Córdoba vs Boca por el torneo Apertura: formaciones

  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

  • Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
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