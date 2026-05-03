Grave incendio en un hotel del centro porteño: evacuaron a más de 100 personas El foco se desató en el noveno piso del Hotel Luxor durante la madrugada del domingo. Seis personas fueron asistidas por inhalación de humo. Por + Seguir en







Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la madrugada de este domingo en un hotel ubicado en pleno centro porteño. El fuego se inició cerca de las 00:15 en el noveno piso del Hotel Luxor, situado sobre la avenida Presidente Roque Sáenz Peña al 890, entre Esmeralda y Sarmiento.

Tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Más de 100 personas, entre huéspedes y empleados, debieron ser evacuadas bajo el protocolo antiincendios. La densa presencia de humo afectó a gran parte del edificio, lo que obligó a descender por las escaleras, evitando el uso de ascensores.

Personal del SAME asistió en el lugar a seis personas por inhalación de humo, sin necesidad de traslados de gravedad. En tanto, Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente para controlar las llamas, con apoyo de efectivos policiales, Defensa Civil y agentes de tránsito.