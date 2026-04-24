Turismo en baja en marzo: casi 20% menos de argentinos viajaron al exterior Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 1.061.800 turistas salieron del país frente a 509.600 extranjeros que ingresaron en el tercer mes del año. Por + Seguir en







El turismo internacional desde Argentina se desplomó durante marzo de 2026. NA/Daniel Vides

El turismo internacional en Argentina se desplomó durante marzo de 2026: mientras que el ingreso de visitantes extranjeros registró un crecimiento interanual del 6,3%, las salidas de argentinos al exterior sufrieron una marcada caída del 19,9%. Este escenario refleja una profundización en la tendencia contractiva del turismo emisivo, a pesar de la mejora sostenida en la llegada de viajeros no residentes al territorio nacional.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), llamado Estadísticas de turismo internacional, reveló que el turismo receptivo sumó 824.300 visitantes por todas las vías de acceso, de los cuales 509.600 fueron catalogados específicamente como turistas. Según los datos oficiales, los principales puntos de origen de estos viajeros fueron Europa (21,3%), seguidos por el bloque de Estados Unidos y Canadá (15,6%) y Brasil (15,0%). Cabe destacar que más de la mitad de estos turistas, un 52,6%, optó por la vía aérea para ingresar al país.

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Turismo internacional: en marzo de 2026, los ingresos al país crecieron 6,3% interanual y las salidas cayeron 19,9%, con un saldo negativo de 552,2 mil turistashttps://t.co/p5gKvUOqws pic.twitter.com/8gtVw2aoHd — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 24, 2026 Por el contrario, el flujo de argentinos que decidieron viajar fuera del país mostró un retroceso significativo, con un total de 1.529.100 salidas de residentes por todas las vías internacionales. De ese total, 1.061.800 fueron turistas, marcando una baja cercana al 20% respecto al mismo mes del año anterior. Los destinos predilectos para quienes cruzaron la frontera fueron mayoritariamente los países limítrofes (77,0%), con Brasil a la cabeza (38,2%), seguido por Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%).

Uno de los datos más llamativos del informe es el comportamiento según el medio de transporte utilizado. Mientras que el turismo emisivo por vía aérea creció un 12,8% interanual, las salidas por vía terrestre se desplomaron un 41,1%, lo que explica gran parte del retroceso general en los viajes de argentinos al exterior. En el caso del turismo receptivo, las llegadas por aire también mostraron un desempeño positivo con un incremento del 15,5% en comparación con marzo de 2025.