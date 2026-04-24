Turismo en baja en marzo: casi 20% menos de argentinos viajaron al exterior

El turismo internacional en Argentina se desplomó durante marzo de 2026: mientras que el ingreso de visitantes extranjeros registró un crecimiento interanual del 6,3%, las salidas de argentinos al exterior sufrieron una marcada caída del 19,9%. Este escenario refleja una profundización en la tendencia contractiva del turismo emisivo, a pesar de la mejora sostenida en la llegada de viajeros no residentes al territorio nacional.
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), llamado Estadísticas de turismo internacional, reveló que el turismo receptivo sumó 824.300 visitantes por todas las vías de acceso, de los cuales 509.600 fueron catalogados específicamente como turistas. Según los datos oficiales, los principales puntos de origen de estos viajeros fueron Europa (21,3%), seguidos por el bloque de Estados Unidos y Canadá (15,6%) y Brasil (15,0%). Cabe destacar que más de la mitad de estos turistas, un 52,6%, optó por la vía aérea para ingresar al país.
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Por el contrario, el flujo de argentinos que decidieron viajar fuera del país mostró un retroceso significativo, con un total de 1.529.100 salidas de residentes por todas las vías internacionales. De ese total, 1.061.800 fueron turistas, marcando una baja cercana al 20% respecto al mismo mes del año anterior. Los destinos predilectos para quienes cruzaron la frontera fueron mayoritariamente los países limítrofes (77,0%), con Brasil a la cabeza (38,2%), seguido por Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%).
Uno de los datos más llamativos del informe es el comportamiento según el medio de transporte utilizado. Mientras que el turismo emisivo por vía aérea creció un 12,8% interanual, las salidas por vía terrestre se desplomaron un 41,1%, lo que explica gran parte del retroceso general en los viajes de argentinos al exterior. En el caso del turismo receptivo, las llegadas por aire también mostraron un desempeño positivo con un incremento del 15,5% en comparación con marzo de 2025.
A pesar del crecimiento en la llegada de extranjeros, el balance final para el país sigue arrojando cifras deficitarias. En marzo de 2026, se registró un saldo negativo de 704.800 visitantes internacionales sumando todas las vías de acceso. Si se analiza solo el segmento de turistas, el "rojo" fue de 552.200 personas, evidenciando un fuerte desequilibrio estructural en el flujo turístico, donde las salidas continúan superando ampliamente a los ingresos.
El informe del INDEC, que también contempla el cierre del primer trimestre del año, deja en claro que la Argentina mantiene una brecha elevada entre ambos flujos. Aunque el crecimiento del turismo receptivo es una señal positiva, no alcanza para compensar el volumen de residentes que viajan al extranjero. Estos datos reflejan una coyuntura donde la caída en el turismo emisivo parece haber afectado principalmente a los viajes de cercanía por vía terrestre hacia destinos regionales.