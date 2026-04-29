Dieron a conocer cuánto costó el viaje a Estados Unidos del que participó la esposa de Manuel Adorni

Entre las más de 4.00 preguntas que recibió, el jefe de Gabinete debió aclarar cuánto se gastó en la gira presidencial de la que participó Bettina Angeletti durante la "Argentina Week" en Nueva York. Sin embargo, volvió a insistir con que no significó un gasto para el Estado.

En medio de las denuncias e investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , dará su primer informe de gestión en el Congreso , donde deberá responder preguntas del oficialismo y la oposición. Entre ellas, aclaró cuánto costó el viaje a Estados Unidos del que participó su esposa, Bettina Angeletti , durante la "Argentina Week" en Nueva York. Sin embargo, volvió a insistir con que no significó un gasto para el Estado.

En la pregunta 1997, los legisladores le piden un detalle de sus viajes. En cuanto al periplo por Estados Unidos, el funcionario explicó: " Del 6 al 7 de marzo de 2026, el Presidente de la Nación se trasladó a la ciudad de Miami , acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Manuel Adorni ; el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno ; la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei ; y, en carácter de invitada, la señora Bettina Julieta Angeletti ".

"En dicha oportunidad, participó en la cumbre 'Escudos de las Américas' , mantuvo reuniones con el señor Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , y recibió el Premio Economic Freedom Award, por parte de los fundadores de Latino Wall Street y del director de La Derecha Diario. El Presidente se alojó en el Hotel Trump National Doral ", continuó.

Manuel Adorni responde este miércoles a preguntas de los diputados en el Congreso.

A continuación, " desde allí, [Milei] se trasladó a la ciudad de Nueva York, del 7 al 10 de marzo de 2026, donde llevó a cabo el discurso inaugural de la Argentine Week 2026 , disertó en la Yeshiva University, participó de la 12ma Gala Anual J100 Algemeiner, se reunió con el señor Presidente de la Yeshiva University, con el señor Presidente y Director Ejecutivo de JP Morgan Chase, D. Jamie DIMON, y recibió el Premio Guerrero de la Verdad, por parte del CEO de Third Point Capital, Dan Loeb, y del Rabino Jacobson, alojándose en el Hotel The Langham".

"Luego, se trasladó a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, para asistir a la Transmisión de Mando Presidencial y juramento al nuevo gabinete presidencial en el Congreso Nacional de Chile, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno, y la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei. En dicha ocasión, se alojó en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile, cortesía del Gobierno chileno", prosigue Adorni en su respuesta.

Finalmente, precisó el monto total del viaje: $85.667.704,47, a cargo del Servicio Administrativo Financiero 301, correspondiente a la Secretaría General de la Presidencia.

Manuel Adorni al Congreso: la oposición se organiza para evitar el "show" en el recinto

En distintos espacios opositores se repite una consigna: “no hay que dejar que hagan un show”. La intención es llevar adelante una sesión ordenada, minimizar tensiones y evitar episodios que puedan ser utilizados políticamente por el oficialismo. El antecedente de Guillermo Francos —quien se retiró del recinto tras ser acusado de “mentiroso” por una senadora fueguina— alimenta las precauciones.

“Hay que desmontar cualquier tipo de show, vulgaridad o violencia que pueda llegar a pretender La Libertad Avanza”, sostuvo el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) en una entrevista. “No hay que prenderse a las provocaciones”, agregó.

En las últimas horas se sucedieron reuniones entre diputados de distintos bloques y continuarán los encuentros internos para terminar de delinear la estrategia. Según pudo saber este medio, uno de los puntos centrales es coordinar intervenciones para garantizar que la sesión dure hasta el final y todos los bloques puedan preguntar.

Un legislador opositor explicó a C5N.com que el objetivo es claro: “Si Adorni se va, que sea porque no pudo responder preguntas y no por un exabrupto”.

A diferencia de una interpelación, el informe de gestión no permite repreguntas. Por eso, la oposición definió una táctica: retomar en intervenciones posteriores aquellas preguntas que el jefe de Gabinete evite responder.