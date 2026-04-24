24 de abril de 2026 Inicio
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Morosidad récord en el crédito a familias: se cuadriplicó en un año y es la más alta en dos décadas

Según un informe del Banco Central (BCRA), en febrero el 13,8% no pudo pagar sus créditos personales y el 11,6% no llegó a pagar la tarjeta de crédito. La tendencia negativa ya acumula 16 meses consecutivos de deterioro.

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La economía argentina encendió una nueva señal de alarma en el frente del consumo. Según los últimos datos oficiales, la morosidad en los créditos otorgados a las familias se disparó y alcanzó niveles que no se registraban desde hace más de dos décadas. En apenas un año, la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas trepó del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026: casi cuatro veces más que en el mismo período del año anterior.

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En el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quedó en evidencia el deterioro financiero generalizado. Los préstamos personales registraron los índices de incumplimiento más altos de los últimos 15 años, situándose en un 13,8%. Por su parte, la morosidad en el uso de tarjetas de crédito ascendió al 11,6%, mientras que los préstamos prendarios y los hipotecarios se ubicaron en el 6,8% y 1,4% respectivamente, evidenciando dificultades crecientes para cumplir con los compromisos financieros básicos.

Esta situación consolida una tendencia negativa que ya acumula 16 meses consecutivos de deterioro en el segmento de las familias. En términos globales, el ratio de irregularidad de todo el sector privado, incluyendo a las empresas, se situó en el 6,7% en febrero de 2026.

ratio irregularidad

Fuera del sistema bancario tradicional, el panorama es todavía más dramático, con niveles de morosidad que superan el 30% en promedio. En el ámbito de las entidades financieras no bancarias y billeteras virtuales, Tarjeta Naranja reportó un índice de irregularidad del 35,7%, mientras que Mercado Pago registró un 14,7%. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de los sectores que recurren a microcréditos o tarjetas de locales comerciales para cubrir sus gastos diarios.

Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la suba de la mora como un "coletazo" de las turbulencias políticas y el alza de tasas del año anterior. El funcionario sostuvo que la situación se irá acomodando a medida que baje la inflación y los bancos otorguen mejores plazos, asegurando que el panorama "no es problemático a futuro". No obstante, el sistema financiero mantiene altos niveles de cobertura, con previsiones que representan el 90% de la cartera irregular para mitigar posibles riesgos.

Mirá el informe completo de bancos de febrero 2026 del Banco Central (BCRA)

InfBanc0226

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