29 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo es la próxima semana corta tras el feriado del 1º de Mayo

La cuenta regresiva para el fin de semana largo de mayo entra en su etapa final; sin embargo, muchos argentinos ya especulan sobre el próximo fin de semana largo.

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En 2026

En 2026, mayo gozará de dos fin de semana XL. 

  • El mes de mayo cuenta con dos recesos de tres días gracias a los feriados del viernes 1 y el lunes 25.
  • Tras el Día del Trabajador, el siguiente descanso será el lunes 25 de mayo, en conmemoración de la Revolución de Mayo.
  • En Junio, se conmemora a Martín Miguel de Güemes el miércoles 17 y a Manuel Belgrano el sábado 20.
  • Habrá un nuevo fin de semana largo en Julio, por el Día de la Independencia y un feriado puente el viernes 10.

Este año, el Día del Trabajador celebrado cada 1º de mayo, cae viernes, lo que asegura un fin de semana largo. Los trabajadores de todo el país se preparan para un receso de tres días que servirá para recargar energías tras un primer cuatrimestre del año marcado por una intensa actividad.

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Tras este descanso, el calendario nacional de 2026 ofrece un panorama particular, ya que este mes presentará una configuración distinta a la de años anteriores en cuanto a su distribución de feriados y días no laborables.

Mayo se presenta como un mes ideal para quienes buscan realizar escapadas de cercanía o simplemente disfrutar de una pausa adicional antes de que comience el invierno.

Cuándo es el próximo feriado tras el Día del Trabajador

feriado

Luego del 1º de mayo, el calendario indica que las siguientes tres semanas son completas. Sin embargo, otro fin de semana largo tendrá lugar antes de que termine el mes.

El próximo feriado en el cronograma oficial es el 25 de Mayo, en el que se conmemora la Revolución de Mayo. Esta fecha cae lunes en el calendario 2026, lo que generará automáticamente la próxima semana corta del año y el segundo fin de semana largo consecutivo del mes. Es importante destacar que se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que no será trasladado.

Todos los feriados que le quedan al 2026

Tras el descanso del 1 de mayo, el calendario nacional sigue ofreciendo diversas alternativas para el resto del año. Aquí te detallamos cómo queda conformado el mapa de asuetos para los próximos meses:

Mayo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Fin de semana largo).
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo).

Junio

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera).

Julio

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Fin de semana largo).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Fin de semana largo).

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos (Fin de semana largo).
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Fin de semana largo).

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