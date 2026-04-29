El pantalón cargo ya no va más: este es el modelo que se robará las miradas en otoño 2026

Parece sacado de una película, pero esta prenda con corte globo y mucha personalidad pisa fuerte esta temporada en Europa y se extiende a las tendencias de nuestro país.

Durante varias temporadas, el pantalón cargo se consolidó como una prenda recurrente en el vestidor urbano, pero en el otoño 2026 ese lugar comienza a correrse para dar paso a una silueta que propone otra lectura del volumen . La tendencia llega desde Europa y ya se observa tanto en pasarelas como en el street style de ciudades como Copenhague y París, donde editoras y referentes de moda empezaron a incorporar un modelo que combina diseño con comodidad.

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Se trata del pantalón globo, también conocido como balloon trouser o barrel-leg, una prenda que retoma la idea de volumen pero desde una estructura más pensada. Las casas de la moda como Louis Vuitton y Ferragamo lo incluyeron en sus colecciones recientes, consolidando su lugar como una de las apuestas más visibles del año.

A diferencia del cargo, que suma bolsillos y remite a lo utilitario , este novedoso modelo trabaja desde la forma y la proporción para generar más impacto visual.

El pantalón globo se caracteriza por una cintura que puede ir marcada o alta, una pierna con volumen y un bajo que se afina levemente, generando una silueta curva que se percibe desde el primer vistazo. En general, está confeccionado en telas más blandas que acompañan el movimiento, lo que le da una caída distinta y lo acerca a un registro más ligado a la sastrería que al denim rígido.

Ese diseño explica por qué empieza a reemplazar al cargo como opción cotidiana, ya que permite salir del jean tradicional sin caer en una prenda incómoda o difícil de combinar. Además, su impacto visual hace que no requiera demasiados elementos adicionales para armar un conjunto, lo que simplifica el armado del look.

Pantalón globo 1 Getty Images

A la hora de usarlo, la regla que mejor funciona es equilibrar el volumen inferior con prendas superiores más ordenadas, como remeras al cuerpo, camisas apenas faja o blazers de corte recto. En cuanto al calzado, opciones como mocasines, botas cortas o zapatillas acompañan sin competir con la forma del pantalón.

El error más frecuente aparece cuando se suman varias piezas amplias en un mismo conjunto, lo que termina diluyendo la figura. En cambio, cuando el protagonismo queda concentrado en una sola prenda, el resultado se percibe más claro.