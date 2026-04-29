Se viene el Mundial 2026: cuáles son las selecciones más ganadoras

A medida que se acorta la espera para la próxima Copa del Mundo, el debate sobre la jerarquía histórica de las potencias futbolísticas vuelve a tomar relevancia.

El Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá , tiene su fecha de inicio confirmada para el 11 de junio . Este torneo será histórico no solo por el megaevento que se desplegará en tres países sino también por ser el escenario donde las potencias del fútbol buscarán agigantar su leyenda.

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A lo largo de casi un siglo de historia, el trofeo más preciado del fútbol ha sido conquistado por un grupo muy selecto de países, quienes dominan el palmarés mundialista: solo ocho países ganaron la Copa Mundial de la FIFA en 22 ediciones .

La reciente coronación de gloria de la Selección Argentina en Qatar 2022 no solo sumó una estrella para el país, sino que también posicionó a la Albiceleste de manera privilegiada dentro del "Top 4" mundial.

Brasil lidera la historia de los mundiales con cinco títulos. El seleccionado se mantiene en la cima como el único pentacampeón del mundo por sus conquistas en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 .

Por su parte, el dominio europeo está representado principalmente por Alemania e Italia, que se ubican detrás del gigante americano. Estos países comparten el segundo lugar al sumar cuatro títulos cada una y representan la mayor fuerza del viejo continente con ocho trofeos entre ambos.

Alemania alcanzó la gloria en 1954, 1974, 1990 y 2014, mientras que Italia lo hizo en 1934, 1938, 1982 y 2006. Sin embargo, este año la Azzurra se quedó sin oportunidad de sumar un nuevo campeonato y disputarle el liderazgo a Brasil, tras caer eliminada por Bosnia y Herzegovina.

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Con la obtención de su tercer título, Argentina logró desprenderse del pelotón de países que cuentan con dos conquistas, como Francia (1998 y 2018) y Uruguay (1930 y 1950), quedando ahora a un paso del récord de los seleccionados europeos. El cuadro de honor se completa con España (2010) e Inglaterra (1966), naciones que cuentan con una Copa del Mundo cada una.

El Mundial 2026 será todo un espectáculo donde estos seleccionados buscarán agigantar su leyenda. El interrogante está en si, con el nuevo listado de la Scaloneta, Argentina podrá alcanzar a los europeos o si Brasil logrará estirar aún más su ventaja como el máximo ganador de todos los tiempos.