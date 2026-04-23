23 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de abril

La divisa minorista operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y anotó su mayor suba diaria en lo que va de abril. En el segmento mayorista, referencia del mercado, trepó $14; mientras que el blue y los financieros acompañaron la tendencia alcista.

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El dólar oficial sorprendió con su mayor salto del mes de abril.

El dólar oficial sorprendió con su mayor salto del mes de abril.

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El dólar minorista pegó un salto de $15 y cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en su mayor suba diaria en lo que va de abril. El segmento mayorista, referencia del mercado, se apreció $14, a $1.392 para la venta y se sostuvo a 21,5% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.691,90).

El dólar oficial mantuvo la estabilidad.
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En cuanto a los dólares paralelos, el blue acompañó la tendencia alcista y escaló $5 para tocar los $1.420. Mientras que en los financieros, el MEP operó a $1.423,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.478,70

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos.

El dólar oficial, sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.478,70, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.423,96.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.396,50.

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