26 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de abril

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, mientras el blue acompaña la tendencia alcista.

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El dólar oficial se movió al alza durante la semana.

El dólar oficial se movió al alza durante la semana.

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El dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando se movió al alza. Entre los paralelos, el MEP operó a $1.438,62, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.495,49. En tanto, el dólar blue trepó $5 a $1.420 para la venta.

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En una semana donde el dólar en sus diferentes cotizaciones pegó un salto considerable, el tipo de cambio mayorista escaló $7,5 (0,5%) a $1.399,5 para la venta, su nivel más alto desde el 13 de marzo. En segmento, referencia del mercado, sorprendió el volumen de operación, récord del 2026 con u$s954,462 millones, superando el registro del 29 de diciembre del año anterior.

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a abril.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $ 1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.399,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.476,74, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.425,08

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.403 para la compra y $1.404 para la venta.

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