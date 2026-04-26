Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de abril

El dólar oficial se movió al alza durante la semana. Freepik

El dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando se movió al alza. Entre los paralelos, el MEP operó a $1.438,62, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.495,49. En tanto, el dólar blue trepó $5 a $1.420 para la venta.

En una semana donde el dólar en sus diferentes cotizaciones pegó un salto considerable, el tipo de cambio mayorista escaló $7,5 (0,5%) a $1.399,5 para la venta, su nivel más alto desde el 13 de marzo. En segmento, referencia del mercado, sorprendió el volumen de operación, récord del 2026 con u$s954,462 millones, superando el registro del 29 de diciembre del año anterior.

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a abril.