Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de octubre

El oficial opera a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en una jornada con expectativa tras la victoria del Gobierno en los comicios legislativos nacionales y su posible impacto sobre el tipo de cambio.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en un inicio de semana tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales . Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.525, al igual que el MEP y CCL, que se ubican por arriba de los $1.500.

El dólar cripto se desplomó tras el amplio triunfo oficialista: cotiza a $1.430

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de USD 2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ( $ 1.490,5 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de USD 45,5 millones .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.492.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.567,21 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.549,44.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.485.