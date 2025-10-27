Video: el golazo de Rodrigo Insua para Barracas Central contra Boca El lateral lanzó un gran remate desde varios metros y abrió el marcador frente al Xeneize, en el marco del partido pendiente de la fecha 12 del torneo Clausura 2025. Por







Rodrigo Insua anotó un golazo para Barracas Central contra Boca. X (@barracascentral)

El futbolista Rodrigo Insua convirtió un golazo en la derrota 3-1 de Barracas Central contra Boca, con el que el Guapo abrió el marcador en el partido jugado en el marco del partido pendiente de la fecha 12 del torneo Clausura 2025 por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo.

Se jugaba el minuto 19 en el estadio Claudio Fabián Tapia, cuando Insua anticipó la pelota y sacó un impresionante remate desde varios metros para vencer al arquero del Xeneize, Agustín Marchesín, para que el Guapo se reponga ya que previamente había sufrido la expulsión de Iván Tapia.

Rodrigo Insua Barracas Central Boca Rodrigo Insua anotó un golazo para Barracas Central contra Boca. X (@barracascentral)

Sin embargo, el conjunto de Claudio Úbeda luego remontó el resultado con un doblete de Milton Giménez y amplió el marcador con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel, por lo que se impuso 3-1

Con la derrota contra Boca, el Guapo se sitúa en el décimo puesto del campeonato con 18 puntos, debido a que cuenta con 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Su próximo partido será contra Argentinos Juniors, que se llevará a cabo el sábado desde las 16 en su estadio.