27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el golazo de Rodrigo Insua para Barracas Central contra Boca

El lateral lanzó un gran remate desde varios metros y abrió el marcador frente al Xeneize, en el marco del partido pendiente de la fecha 12 del torneo Clausura 2025.

Por
Rodrigo Insua anotó un golazo para Barracas Central contra Boca.

Rodrigo Insua anotó un golazo para Barracas Central contra Boca.

X (@barracascentral)

El futbolista Rodrigo Insua convirtió un golazo en la derrota 3-1 de Barracas Central contra Boca, con el que el Guapo abrió el marcador en el partido jugado en el marco del partido pendiente de la fecha 12 del torneo Clausura 2025 por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo.

Boca le ganó a Barracas Central.
Te puede interesar:

Boca le ganó 3-1 a Barracas Central, se acercó a la punta del Clausura y volvió a la zona de Libertadores 2026

Se jugaba el minuto 19 en el estadio Claudio Fabián Tapia, cuando Insua anticipó la pelota y sacó un impresionante remate desde varios metros para vencer al arquero del Xeneize, Agustín Marchesín, para que el Guapo se reponga ya que previamente había sufrido la expulsión de Iván Tapia.

Rodrigo Insua Barracas Central Boca
Rodrigo Insua anot&oacute; un golazo para Barracas Central contra Boca.

Rodrigo Insua anotó un golazo para Barracas Central contra Boca.

Sin embargo, el conjunto de Claudio Úbeda luego remontó el resultado con un doblete de Milton Giménez y amplió el marcador con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel, por lo que se impuso 3-1

Con la derrota contra Boca, el Guapo se sitúa en el décimo puesto del campeonato con 18 puntos, debido a que cuenta con 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Su próximo partido será contra Argentinos Juniors, que se llevará a cabo el sábado desde las 16 en su estadio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca jugará ante Barracas Central, partido suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo

Boca visita a Barracas Central en un partido clave por la clasificación a la Libertadores

El club en el que juega este ex Boca acaba de descender a la C.

El ex Boca, Independiente y San Lorenzo que descendió a la Tercera División en Uruguay

Un jugador de Boca se lesionó y podría perderse el Superclásico.

Un titular de Boca se lesionó y encendió las alarmas: ¿llega al Superclásico contra River?

No es la primera vez que Advíncula protagoniza un accidente automovilísitco

Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

Baco es titular en Racing de Estrasburgo yBayer Múnich está disputo a pagar 40 millones de euros

Un gigante de Europa busca a Valentín Barco: cuánto podría recibir Boca si se concreta la millonaria venta

Este jugador debutó en Boca en 2003, con Bianchi como DT.

Jugó en Boca, Carlos Bianchi lo respaldó y ahora es manager de un club

Rating Cero

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

La familia de Lamine Yamal no habría aceptado a Nicki Nicole.

Nicki Nicole no fue aceptada por la familia de Lamine Yamal: "No hay esperanzas..."

Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia: cómo participar

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.
play

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

últimas noticias

El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

Hace 8 minutos
Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing: hay 16 heridos

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing: hay 16 heridos

Hace 35 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

Hace 36 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 28 de octubre

Hace 36 minutos
Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

Hace 46 minutos