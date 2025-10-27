IR A
IR A

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

Una nueva producción de Indonesia llegó a la plataforma de streaming y sorprende por su original mezcla de terror, acción y misticismo ancestral.

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

Netflix continúa expandiendo su catálogo con producciones internacionales que exploran nuevas formas de narrar el terror. En los últimos años, la plataforma se consolidó como uno de los principales espacios para descubrir cine de calidad proveniente de diferentes rincones del mundo, ofreciendo historias que van mucho más allá de los clásicos de Hollywood.

Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones
Te puede interesar:

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Entre esas propuestas, las películas de terror y suspenso se mantienen entre las más elegidas por los espectadores. En ese marco, acaba de estrenarse una producción que no solo promete sobresaltos, sino también una mirada diferente sobre el mito de la vida eterna. Se trata de “El elíxir de la inmortalidad”, una película del sudeste asiático que une acción, mitología y horror zombie, convirtiéndose en una de las sorpresas más comentadas del momento.

Desde su estreno el 23 de octubre de 2025, se ubicó rápidamente en el top 2 global de Netflix, superando a grandes producciones estadounidenses y destacándose por su ritmo intenso, su estética oscura y su original combinación de gore y espiritualidad.

el-elixir-de-la-inmortalidad-pelicula-netflix

Netflix: sinopsis de El elíxir de la inmortalidad

Una familia disfuncional dirige un prestigioso negocio de hierbas medicinales, donde las tensiones familiares se mezclan con la ambición y el deseo de éxito. El patriarca, decidido a innovar y dejar su huella, crea una nueva poción que promete revolucionar el mercado.

Sin embargo, el experimento sale terriblemente mal, provocando un inesperado brote zombi. Entre el caos, los secretos familiares y el humor negro, la familia deberá enfrentarse a las consecuencias de su error y luchar por sobrevivir a su propia creación.

Tráiler de El elíxir de la inmortalidad

Embed - El Elixir de la Inmortalidad (Trailer español)

Reparto de El elíxir de la inmortalidad

  • Mikha Tambayong
  • Eva Celia Latjuba
  • Donny Damara
  • Marthino Lio
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.
play

Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Javier Fernández Lima aseguró que necesita justicia para su familia.

La familia de Diego Fernández Lima apelará el sobreseimiento de Cristian Graf: "La Justicia nos abandonó"

Hace 38 minutos
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

Hace 44 minutos
Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje"

Hace 55 minutos
Cómo se formó el lago más profundo de América.

¿Sabías que Argentina tiene el lago más profundo de América? Cuál es

Hace 55 minutos
play
De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

Hace 57 minutos