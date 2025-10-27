Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

Netflix continúa expandiendo su catálogo con producciones internacionales que exploran nuevas formas de narrar el terror. En los últimos años, la plataforma se consolidó como uno de los principales espacios para descubrir cine de calidad proveniente de diferentes rincones del mundo, ofreciendo historias que van mucho más allá de los clásicos de Hollywood.

Entre esas propuestas, las películas de terror y suspenso se mantienen entre las más elegidas por los espectadores. En ese marco, acaba de estrenarse una producción que no solo promete sobresaltos, sino también una mirada diferente sobre el mito de la vida eterna. Se trata de “El elíxir de la inmortalidad”, una película del sudeste asiático que une acción, mitología y horror zombie, convirtiéndose en una de las sorpresas más comentadas del momento.

Desde su estreno el 23 de octubre de 2025, se ubicó rápidamente en el top 2 global de Netflix, superando a grandes producciones estadounidenses y destacándose por su ritmo intenso, su estética oscura y su original combinación de gore y espiritualidad.

el-elixir-de-la-inmortalidad-pelicula-netflix

Netflix: sinopsis de El elíxir de la inmortalidad Una familia disfuncional dirige un prestigioso negocio de hierbas medicinales, donde las tensiones familiares se mezclan con la ambición y el deseo de éxito. El patriarca, decidido a innovar y dejar su huella, crea una nueva poción que promete revolucionar el mercado.

Sin embargo, el experimento sale terriblemente mal, provocando un inesperado brote zombi. Entre el caos, los secretos familiares y el humor negro, la familia deberá enfrentarse a las consecuencias de su error y luchar por sobrevivir a su propia creación. Tráiler de El elíxir de la inmortalidad Embed - El Elixir de la Inmortalidad (Trailer español) Reparto de El elíxir de la inmortalidad Mikha Tambayong

Eva Celia Latjuba

Donny Damara

Marthino Lio