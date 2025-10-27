27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei dilata los cambios en el Gabinete, pero adelantó que serán "a la luz del nuevo Congreso"

El Presidente reconoció que necesita una nueva "estructura política para negociar y poder sacar las leyes". "Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados los voy a sumar. Yo soy bilardista", destacó.

Por
Javier Milei anticipó que los cambios en el Gabinete serán a partir del 10 de diciembre.

Javier Milei anticipó que los cambios en el Gabinete serán a partir del 10 de diciembre.

Mariano Fuchila
Lo peor ya pasó, aseguró Javier Milei luego de las elecciones legisltivas 2025
Te puede interesar:

Dólar, reelección, Trump y reforma laboral: las definiciones de Milei para el segundo tramo de su Gobierno

Respecto a los cambios en el Gobierno, el mandatario aclaró este lunes en diálogo con A24 que los movimientos se verán a partir del 10 de diciembre. "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso", expresó sobre el nuevo Gabinete.

Para ello, precisó que se tomará "algo de tiempo". "Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar", aseguró.

"¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos", señaló.

Además, dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas políticas, al tiempo que negó tensiones internas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer", sostuvo, consultado sobre la posibilidad incorporar referentes de espacios aliados.

El día después del categórico triunfo en las elecciones legislativas, Javier Milei aseguró que "lo peor ya pasó"

El presidente Javier Milei habló tras el categórico triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas y aseguró que "lo peor ya pasó", porque "dos tercios" de los argentinos abrazaron una idea de país "que trae crecimiento y prosperidad" y confirmaron que, a pesar de los matices, quieren "el mismo norte".

"Es una elección en la que, sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, de prosperidad, de crecimiento", destacó el mandatario este lunes en A24. En ese sentido, señaló que el kirchnerismo no proponía un modelo, sino "destruir a Milei".

"Me parece valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Ahora hay una idea de país abrazados al segmento civilizado del planeta que trae crecimiento y prosperidad. Vos podés ir por derecha, por izquierda, a mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quieren eso", señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para el WSJ, Milei deberá devaluar a pesar del apoyo de Trump.

The Wall Street Journal aseguró que la Argentina deberá afrontar "duro reajuste del peso"

Javier Milei habló tras el triunfo en las legislativas.

El día después del categórico triunfo en las legislativas, Milei aseguró que "lo peor ya pasó"

Bessent destacó la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina.

Tras las elecciones, Bessent destacó el rol de Trump en el triunfo del Gobierno

play

Trump felicitó a Milei por el triunfo en las elecciones legislativas: "Nuestra confianza estaba justificada"

Los ADRs vuelan en el premarket de Wall Street.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

La reacción de los principales medios del mundo ante la victoria del gobierno de Javier Milei

Rating Cero

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones
play

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Ya están abiertas las inscripciones para ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.
play

Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

El actor británico se aisló durante la filmación para reproducir el entorno emocional del verdadero Gein.

La impresionante transformación de Charlie Hunnam para interpretar a Ed Gein en "Monstruo": 14 kilos menos

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

últimas noticias

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Hace 22 minutos
Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Euforia en los mercados tras el triunfo de LLA en las elecciones: las acciones suben hasta casi un 50% y se desploma el riesgo país

Hace 26 minutos
play
Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Hace 28 minutos
La DNE publicó los telegramas de cada mesa.

Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

Hace 34 minutos
Ya están abiertas las inscripciones para ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Hace 40 minutos