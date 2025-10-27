El mandatario de Estados Unidos celebró la aplastante victoria del Gobierno en los comicios y destacó que su par libertario "está haciendo un gran trabajo". "Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental", le contestó el Presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , celebró el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó que Javier Milei "está haciendo un gran trabajo". "Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental" , le contestó el libertario.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un gran trabajo! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo argentino" , escribió el mandatario norteamericano en su red social, Truth Social.

" Gracias presidente Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina . Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental , que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", respondió Milei.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… pic.twitter.com/G4APcYIA2i

Tras las elecciones, Scott Bessent destacó el rol de Donald Trump en el triunfo del Gobierno

Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y nueva figura rutilante de la política argentina, felicitó a Milei "por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza". "Tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", escribió en su cuenta de X.

"Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán la inversión del sector privado y la creación de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del Presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante", concluyó.

El mandatario le agradeció por "sus amables palabras y su inquebrantable apoyo". "Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo", sostuvo.

"La audaz visión de su administración de Paz a través de la Fortaleza Económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del Presidente Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa. Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras corten la burocracia, no los sueños", planteó.